Двухминутная сирена позвучала в Израиле в память жертв Холокоста
Ровно в 10 часов на территории страны остановился весь транспорт. Сегодня в Израиле будут проходить различные мероприятия, посвящённые памяти 6 миллионов человек, погибших в годы Второй Мировой войны.
Комментарии3
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redactor 12 апреля 2018 | 11:38
Так это они день космонавтики праздновали, эхо опять всё напутало..
neburzhui2 12 апреля 2018 | 11:42
Предлагаю объявить на Эхе час молчания. :-))
scullll 12 апреля 2018 | 11:48
Не знаю даже, что евреи свой Холокост расчесывают?
Прошло уже 75 лет.
Нужно мальчику Абраше уже съездить в Бундестаг и пожалеть простого ССовца Ганса, который не хотел умирать...