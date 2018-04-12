В Воронежской области потерпел аварию самолёт Як-130
Пилоты успели катапультироваться, сообщает источник ТАСС. По предварительны данным, ЧП произошло в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
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Пилоты успели катапультироваться, сообщает источник ТАСС. По предварительны данным, ЧП произошло в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Комментарии16
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kozhukhov 12 апреля 2018 | 11:35
Стабильность.
glotov 12 апреля 2018 | 11:40
kozhukhov: Учебный самолет для подготовки военных пилотов. Жаль, что разбился, но хорошо, что никто не погиб, и что молодежь тренируется.
klukvik 12 апреля 2018 | 11:43
продолжат на тренировку на деревянном макете(в городском парке есть)
nikitin43 12 апреля 2018 | 11:47
glotov: и в этот день вкс почётно разбиться , запомнят Гагарина.
ostapbey 12 апреля 2018 | 12:01
glotov: а почему русский пилот тренируется за 7.000.000$ ????
А если какой нибудь бангладежский летчик, купивший этот же ЯК-130 за 15.000.000$ на чем он поймет разницу??
За одного небитого бангладежца двух битых дают русских??
По курсу доллара..
Даже..
belovnikita 12 апреля 2018 | 12:06
glotov: пусть миша леонтьев им нарисует самолет длиной полтора километра. вот в нем пусть и тренируются :-) Препараты для тренировки миша предоставит
mavreh 12 апреля 2018 | 11:42
Каждый день теперь будет падать по самолёту или вертолёту.
Это, наверное, террористы виноваты?..
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 11:46
Як - 130 - аэродинамическое и техническое недоразумение,
sergirusso 12 апреля 2018 | 11:51
from_russia_with_boyaryshnik: Тогда держать такое недоразумение в авиапарке - тоже недоразумение.
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 11:53
sergirusso: Решение о приёме на вооружение было очень мутным , дядьки в лампасах тоже хотят сладко кушать и иметь недвижку под солнцем ;)
andre_klimov 12 апреля 2018 | 11:56
from_russia_with_boyaryshnik:
Совместная разработка с итальянцами первой половины 90-х годов.
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 12:02
andre_klimov: "Суперджет" тоже совместная разработка и что с ним стало . Руки то наши ;)))
venmud 12 апреля 2018 | 11:48
"разрушений на земле нет."
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Могут же, когда захотят.
belovnikita 12 апреля 2018 | 12:08
venmud: над кремлем моццковским надо тренироваться - какая-никакая, а надежда появится...
venya_duplo 12 апреля 2018 | 12:04
У хомяков веселье , в редакции эха праздник.
bozman1944 12 апреля 2018 | 12:04
Сами падают - по ним даже стрелять не нужно. Для Пентагона экономия.