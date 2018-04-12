В редакцию газеты «Волоколамская неделя» пришли с обысками

Как рассказали «Интерфаксу» сотрудники издания, следственные действия ведут около 10 сотрудников Главного Управления МВД по Московской области. Они изучают документы и компьютеры.

Следователи ищут связи издания с некими юридическими лицами, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.