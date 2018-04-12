В редакцию газеты «Волоколамская неделя» пришли с обысками
Как рассказали «Интерфаксу» сотрудники издания, следственные действия ведут около 10 сотрудников Главного Управления МВД по Московской области. Они изучают документы и компьютеры.
Следователи ищут связи издания с некими юридическими лицами, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.
Комментарии4
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nikitin43 12 апреля 2018 | 11:45
репрессии над невинными это по- русски , место знай быдляк.
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 11:57
То есть власть решила, что её никто не собирается того...
tks 12 апреля 2018 | 12:15
Типичное для оккупантов поведение.
dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:32
А вот именно теперь и стоит проверить того, кто отдал приказ об обыске. Причем эту тварь проверить серьезно, с настоящими результатами.