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11:30, 12 апреля 2018

Глава Роснефти Игорь Сечин пришёл в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Алексея Улюкаева

Сегодня рассматривается жалоба на приговор бывшему министру. Предполагается, что выступление Сечина пройдёт в закрытом режиме. Прокурор пояснил, что это связано с конфиденциальной информацией, касающейся продажи акций «Башнефти».

Между тем, Алексей Улюкаев требовал открытого допроса главы Роснефти.

Напомним, Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов.

Комментарии

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olegleon 12 апреля 2018 | 11:35

Сечин пришёл или приехал?

tvitov66 12 апреля 2018 | 11:39

olegleon: гораздо важнее узнать он с корзиной колбасы пришел или порожняком?

ajsenev 12 апреля 2018 | 11:42

tvitov66: Аттракцион неслыханной снисходительности: Его Превосходительство снизошел до какого-то там городского суда. Невероятно!

snamor 12 апреля 2018 | 11:44

ajsenev: Да, интересная новость.

olegleon 12 апреля 2018 | 11:43

tvitov66: да от него теперь подарки даже дети не возьмут. а если подаст нищему, то тот сразу ему вернёт подаяние

rufat 12 апреля 2018 | 11:42

olegleon: Приехал,видели его в трамвае

olegleon 12 апреля 2018 | 11:50

rufat: и по институтской привычке заплатил 3 копейки. вагоновожатый не посмел возразить, т.к. не захотел потом 8 лет в тюрьме сидеть

agriment 12 апреля 2018 | 11:59

olegleon: т.к. не захотел потом 8 лет в тюрьме сидеть

- Цирк продолжает своё представление,
. 2 отделение: высвобождение мытаря из тюрьмы
- на вольные хлеба.

s011ma 12 апреля 2018 | 12:22

olegleon: А давайте поверим в сказку - в автозаке привезли.

kottigr1 12 апреля 2018 | 11:35

«Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарской колбаски ?» - с ходу задал свой вопрос депутатам улыбчивый Игорь Иванович ..

gvs 12 апреля 2018 | 11:40

Не пройдет и полгода, и я появлюсь
Чтобы снова уйти на полгода

(В.С.Высоцкий) (с) )))

payalnick 12 апреля 2018 | 11:41

Пришёл все таки. Вот что санкции животворящие делают

nikruchev 12 апреля 2018 | 11:41

Выступление и дача показаний - две большие разницы, как говорят в Одессе.

s011ma 12 апреля 2018 | 12:24

nikruchev: Хотите сказать - он там "Мурку" исполнять будет?

ura_123 12 апреля 2018 | 11:45

И в чём же конфиденциальность информации о продажи Башнефти?

mavreh 12 апреля 2018 | 11:45

Опять закрытый режим!..
Там что, млять, военная тайна, что ли?!
Или просто быдлу знать не положено..

tvitov66 12 апреля 2018 | 11:54

mavreh: вы хотите что бы простому люду показали колбасу из настоящего МЯСА?

protvik 12 апреля 2018 | 12:08

mavreh: Держат в секрете название колбаски, которую привезет Сечин, наверняка едет, чтобы навестить Улюкаева. Или в основе процесса какие то интимные подробности, типа неразделенной любви между Алексеем Валентиновичем и Игорем Ивановичем. Или сечин обладает какой то военной тайной и может ее случайно выдать, типа, что царь - не настоящий....

vlabumur 12 апреля 2018 | 11:49

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
(с)

vlabumur 12 апреля 2018 | 11:52

Это тем более смешно, что все документы по приватизации Башнефти давно опубликованы и находятся в открытом доступе, как и предписано законом.

vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 11:52

Похоже, имеет место быть очередной выброс духовности.

bond000007 12 апреля 2018 | 11:55

Раз пришёл сам, значит пора освобождать Улюкаева, спектакль явно затянулся, чувак с декабря сидит, скоро уже пол года будет "мы так не договаривались".

sergoder172 12 апреля 2018 | 12:02

Пришел-таки Иуда Искариот! А почему "в закрытом режиме"?

ed10075 12 апреля 2018 | 12:37

Пришел подтвердить, что он честно оговорил Улюкаева.

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