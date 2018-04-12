Глава Роснефти Игорь Сечин пришёл в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Алексея Улюкаева

Сегодня рассматривается жалоба на приговор бывшему министру. Предполагается, что выступление Сечина пройдёт в закрытом режиме. Прокурор пояснил, что это связано с конфиденциальной информацией, касающейся продажи акций «Башнефти».

Между тем, Алексей Улюкаев требовал открытого допроса главы Роснефти.

Напомним, Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов.