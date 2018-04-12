Глава Роснефти Игорь Сечин пришёл в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Алексея Улюкаева
Сегодня рассматривается жалоба на приговор бывшему министру. Предполагается, что выступление Сечина пройдёт в закрытом режиме. Прокурор пояснил, что это связано с конфиденциальной информацией, касающейся продажи акций «Башнефти».
Между тем, Алексей Улюкаев требовал открытого допроса главы Роснефти.
Напомним, Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов.
Комментарии24
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olegleon 12 апреля 2018 | 11:35
Сечин пришёл или приехал?
tvitov66 12 апреля 2018 | 11:39
olegleon: гораздо важнее узнать он с корзиной колбасы пришел или порожняком?
ajsenev 12 апреля 2018 | 11:42
tvitov66: Аттракцион неслыханной снисходительности: Его Превосходительство снизошел до какого-то там городского суда. Невероятно!
snamor 12 апреля 2018 | 11:44
ajsenev: Да, интересная новость.
olegleon 12 апреля 2018 | 11:43
tvitov66: да от него теперь подарки даже дети не возьмут. а если подаст нищему, то тот сразу ему вернёт подаяние
rufat 12 апреля 2018 | 11:42
olegleon: Приехал,видели его в трамвае
olegleon 12 апреля 2018 | 11:50
rufat: и по институтской привычке заплатил 3 копейки. вагоновожатый не посмел возразить, т.к. не захотел потом 8 лет в тюрьме сидеть
agriment 12 апреля 2018 | 11:59
olegleon: т.к. не захотел потом 8 лет в тюрьме сидеть
- Цирк продолжает своё представление,
. 2 отделение: высвобождение мытаря из тюрьмы
- на вольные хлеба.
s011ma 12 апреля 2018 | 12:22
olegleon: А давайте поверим в сказку - в автозаке привезли.
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:35
«Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарской колбаски ?» - с ходу задал свой вопрос депутатам улыбчивый Игорь Иванович ..
gvs 12 апреля 2018 | 11:40
Не пройдет и полгода, и я появлюсь
Чтобы снова уйти на полгода
(В.С.Высоцкий) (с) )))
payalnick 12 апреля 2018 | 11:41
Пришёл все таки. Вот что санкции животворящие делают
nikruchev 12 апреля 2018 | 11:41
Выступление и дача показаний - две большие разницы, как говорят в Одессе.
s011ma 12 апреля 2018 | 12:24
nikruchev: Хотите сказать - он там "Мурку" исполнять будет?
ura_123 12 апреля 2018 | 11:45
И в чём же конфиденциальность информации о продажи Башнефти?
mavreh 12 апреля 2018 | 11:45
Опять закрытый режим!..
Там что, млять, военная тайна, что ли?!
Или просто быдлу знать не положено..
tvitov66 12 апреля 2018 | 11:54
mavreh: вы хотите что бы простому люду показали колбасу из настоящего МЯСА?
protvik 12 апреля 2018 | 12:08
mavreh: Держат в секрете название колбаски, которую привезет Сечин, наверняка едет, чтобы навестить Улюкаева. Или в основе процесса какие то интимные подробности, типа неразделенной любви между Алексеем Валентиновичем и Игорем Ивановичем. Или сечин обладает какой то военной тайной и может ее случайно выдать, типа, что царь - не настоящий....
vlabumur 12 апреля 2018 | 11:49
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
(с)
vlabumur 12 апреля 2018 | 11:52
Это тем более смешно, что все документы по приватизации Башнефти давно опубликованы и находятся в открытом доступе, как и предписано законом.
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 11:52
Похоже, имеет место быть очередной выброс духовности.
bond000007 12 апреля 2018 | 11:55
Раз пришёл сам, значит пора освобождать Улюкаева, спектакль явно затянулся, чувак с декабря сидит, скоро уже пол года будет "мы так не договаривались".
sergoder172 12 апреля 2018 | 12:02
Пришел-таки Иуда Искариот! А почему "в закрытом режиме"?
ed10075 12 апреля 2018 | 12:37
Пришел подтвердить, что он честно оговорил Улюкаева.