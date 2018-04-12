"Юрист Жданов: Наталье Поклонской стоило бы рассмотреть жалобу на наличие у Слуцкого незадекларированной земли"

Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская усмотрела в жалобе Фонда борьбы с коррупцией на депутата Леонида Слуцкого нарушение законодательства. Она считает, что были раскрыты его персональные данные.

Подозрения Н.Поклонской беспочвенны, а комиссии стоило бы рассмотреть жалобу на наличие у Слуцкого незадекларированной земли по существу и лишить его мандата. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.

По словам юриста, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обращался в Госдуму, в том числе в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, которую возглавляет Н.Поклонская, о нарушении депутатом Леонидом Слуцким своих депутатских полномочий — о не декларировании имущества.

«Все данные, которые мы передали Поклонской, основаны на данных из открытых источников — это единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Этот реестр открытый, и все наши расследования основаны на открытых источниках. И вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы поднять вопрос о прекращении полномочий Л.Слуцкого, к чему есть безусловные основания, она (Н.Поклонская) занимается тем, что фактически пытается найти нарушения там, где их нет, и пытается преследовать заявителей», — сказал И.Жданов.

По его словам, действия этой комиссии и ее главы показывают, что государственный орган нацелен на защиту депутатов, а не на выявление нарушений и наказание виновных.

«Мы понимаем, какая у нас сейчас Государственная Дума, какие депутаты — они защищают свое сообщество таким путем, и совершенно не собираются реагировать на нарушения законодательства депутатом Л.Слуцким», — заключил И.Жданов.

Ранее стало известно, что самого Л.Слуцкого за отсутствие упоминания участка в декларации за 2016 год решили не наказывать. Он заявил, что это техническая ошибка. В декларации за 2017 год участок указан.