Юрист Жданов: Наталье Поклонской стоило бы рассмотреть жалобу на наличие у Слуцкого незадекларированной земли
Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская усмотрела в жалобе Фонда борьбы с коррупцией на депутата Леонида Слуцкого нарушение законодательства. Она считает, что были раскрыты его персональные данные.
Подозрения Н.Поклонской беспочвенны, а комиссии стоило бы рассмотреть жалобу на наличие у Слуцкого незадекларированной земли по существу и лишить его мандата. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК Иван Жданов.
По словам юриста, ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обращался в Госдуму, в том числе в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, которую возглавляет Н.Поклонская, о нарушении депутатом Леонидом Слуцким своих депутатских полномочий — о не декларировании имущества.
«Все данные, которые мы передали Поклонской, основаны на данных из открытых источников — это единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Этот реестр открытый, и все наши расследования основаны на открытых источниках. И вместо того, чтобы заниматься тем, чтобы поднять вопрос о прекращении полномочий Л.Слуцкого, к чему есть безусловные основания, она (Н.Поклонская) занимается тем, что фактически пытается найти нарушения там, где их нет, и пытается преследовать заявителей», — сказал И.Жданов.
По его словам, действия этой комиссии и ее главы показывают, что государственный орган нацелен на защиту депутатов, а не на выявление нарушений и наказание виновных.
«Мы понимаем, какая у нас сейчас Государственная Дума, какие депутаты — они защищают свое сообщество таким путем, и совершенно не собираются реагировать на нарушения законодательства депутатом Л.Слуцким», — заключил И.Жданов.
Ранее стало известно, что самого Л.Слуцкого за отсутствие упоминания участка в декларации за 2016 год решили не наказывать. Он заявил, что это техническая ошибка. В декларации за 2017 год участок указан.
Комментарии18
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olegleon 12 апреля 2018 | 11:32
"Юрист Жданов"
ну и имя ему родители дали!
efilika 12 апреля 2018 | 11:37
olegleon: это конечно основной вопрос в этой теме. Фиг с ним, Слуцким, с его выпадками и нарушениями. Это все ерунда. Всем представителям всех ветвей власти и назначенным управленцам можно все?
evgolius7 12 апреля 2018 | 11:40
Наталье Поклонской стоило бы рассмотреть жалобу на наличие у Слуцкого незадекларированной земли.
А зачем?
Поклонская это Рыбка Слуцкого.
Слуцкий не дурак возить её на своей яхте... генерал-майора юстиции.
olegleon 12 апреля 2018 | 11:41
efilika: нет. все должны соблюдать закон. все. и отвечать за нарушение должны все.
но у нас то есть неприкасаемые. одних защищает российская власть, других власти других стран.
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 11:34
Идолопоклонская, подброшенная бендеровцами в качестве мести за Крым, защищает похотливого воришку в надежде, что и ей что-нибудь перепадёт?
timwlad70 12 апреля 2018 | 11:49
mikhail_spb_: Идолопоклонская, подброшенная бендеровцами в качестве мести за Крым, защищает похотливого воришку в надежде, что и ей что-нибудь перепадёт?
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чё, нонче отсутсвует ваша дужурная смена по выставлению лайков за лживые большевитские высеры этого пропагандиста mikhail_spb_ на службе фонда Сороса и всегда вещающего всех до основания?!
Господа,парламент так постоянное столкновение интересов и кумоство там не работает по причине того что каждая партия зарабатывает на другой партии.От этой борьбы партий страны распадаются,но не объеденяются прикрывая друг друга.
Все с притензиями кто кого кормит.
tks 12 апреля 2018 | 11:57
timwlad70: Дядя, вы уху ели с грибками? )))
timwlad70 12 апреля 2018 | 12:06
tks: Дядя, вы уху ели с грибками? )))
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Ну вообще то меня не глючит и потому я не выставляю лайки тем кто с господами Юристом Ждановым глюки мерещатся и с доносами бегают собирая лайки добиваясь популярности на типичном противостоянии Брут-Цезарь, Сальери -Моцарт.
tks 12 апреля 2018 | 12:11
timwlad70: Зависть к лайкам - дело нехорошее, дяденька ))) но типичное для такого персонажа, как вы )))
timwlad70 12 апреля 2018 | 12:22
tks: Зависть к лайкам - дело нехорошее, дяденька ))) но типичное для такого персонажа, как вы )))
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А кто сказал о зависти к лайкам, если уже за год у меня семидесятая регистрация на Эхо Москвы?!
Так , tks завидуй и сдохни.
svenik 12 апреля 2018 | 11:46
Не рассмотрит поклоша, она удачно переспала с гадами из ерКрыс
eduard53 12 апреля 2018 | 11:48
Совсем запутали, суверенные юристы! Что, если б депутан-похабыч журналисток не харассил, так ему любые шалости с землёй-недвижкой были б дозволены?
sasass 12 апреля 2018 | 11:50
Домогатель и жертва спелись...
agriment 12 апреля 2018 | 11:50
"Юрист Жданов: Наталье Поклонской стоило бы рассмотреть жалобу на наличие у Слуцкого незадекларированной земли"
- У самой Поклонской куча чего не задекларировано, как и у всех госдумцев:
двойное, тройное гражданство и сотни га земли по всему миру, хотя каждому старцу из Госдумы 2м х3м,.в самый раз.
s011ma 12 апреля 2018 | 12:28
agriment: Пускай уж им будет льгота - поглубже. Можно дополнить осиновым колом - для надёжности.
tks 12 апреля 2018 | 11:54
Какие они там, в ГосДурке все смешные...
student_ru_ru 12 апреля 2018 | 12:12
Надо их поженить. У Слуцкого будет вторая жена, а общество получит крепкую патриотическую ячейку. А чтоб всё по закону - им нужно принять магометанство. При этом не выходя из христианской веры. Как такое возможно? А вот так - ради такого патриотического одухотворяющего примера можно пойти и на это. Ведь этого требуют интересы елиты и олигархов, которых сильно абижает Запад, и для этого нужно вновь всем сплотиться.
dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:30
Весна, поклонская находится в реабилитации..........как и все "суперпатриоты", а по русски холуи путинские