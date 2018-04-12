Американский канал Netflix объявил о бойкоте Каннского кинофестиваля
Он недоволен тем, что в конкурсную программу допускаются лишь фильмы, которые вышли в широкий прокат во Франции. Предложение показывать свои фильмы вне конкурса канал счёл оскорбительным. Во Франции приоритет кинотеатров над стриминговыми сервисами прописан в законе, и выпускать в прокат картины, которые уже доступны в интернете, нельзя.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dataan 12 апреля 2018 | 11:34
Военные эксперты в США негодуют по поводу того, что теперь командование, которое ранее выявило цели для нанесения ударов, «остаётся в дураках», фактически не понимая, по каким теперь целям в Сирии наносить удар – «по голой пустыне» или держать в полной боевой готовности крупную флотскую группировку, дожидаясь пока штаб Асада себя проявит, и пока "созреет" Трамп?
Чё то эховские подпиндосники приуныли. :)))))))))
Вчера то какие бойкие были. :))))))))))))))