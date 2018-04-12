Американский канал Netflix объявил о бойкоте Каннского кинофестиваля

Он недоволен тем, что в конкурсную программу допускаются лишь фильмы, которые вышли в широкий прокат во Франции. Предложение показывать свои фильмы вне конкурса канал счёл оскорбительным. Во Франции приоритет кинотеатров над стриминговыми сервисами прописан в законе, и выпускать в прокат картины, которые уже доступны в интернете, нельзя.