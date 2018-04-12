Организаторы Чемпионата мира по футболу-2018 заверили, что никому не удастся сорвать мероприятие
В РФС призвали болельщиков не обращать внимания на запугивания со стороны исламистов.
Плакаты террористической группировки «Исламское государство»* появились в интернете. На одном из них изображен джихадист с автоматом. За ним трибуна стадиона и российский президент под прицелом снайпера. Надпись на английском гласит: «Россия 2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман». Внизу подпись «Только террор». По всей видимости, таким образом ИГИЛ грозится отомстить России и лично ее лидеру за поддержку сирийского президента Башара Асада.
В Москве поспешили успокоить любителей футбола. «Никто и ничто не помешает проведению нашего чемпионата», — сказал в интервью интернет-изданию «Чемпионат» руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. По его словам, «это самая настоящая попытка сорвать турнир. Чтобы в итоге на трибуны пришло меньше болельщиков, а в Россию приехало меньше туристов» и бюджет страны недополучил прибыли. При этом он отметил, что «сами пугалки без средств массовой информации – ничто», поэтому журналистам не стоит ретранслировать фейки.
Маркин также заверил, что с российской стороны будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность во время Чемпионата мира.
* организация запрещена в России
Комментарии15
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aisterh 12 апреля 2018 | 11:09
Ну тут даже не знаю что сказать.. Как бы и вроде то и... Хотя с другой стороны может и так..
dataan 12 апреля 2018 | 11:29
Больше половины киевлян готовы с оружием в руках бороться за воссоединение с Россией и встать под флаг Новороссии. В столице не меньше сторонников «Русской весны», чем в Донбассе или в Крыму.
Об этом в прямом эфире радиостанции «Radio Hayat» сообщил волонтёр АТО и бывший участник Майдана Юрий Касьянов, на полном серьёзе отметив, что огромное число киевлян готово переметнуться под «сепаратистский» флаг и выступить плечом к плечу с ополченцами Донбасса.
sergs_sergs 12 апреля 2018 | 11:39
dataan: Это методичка 2014 года, никто уже в здравом уме к северной корее 2 не захочет примкнуть.
dorin1987 12 апреля 2018 | 11:47
___: /Больше половины киевлян готовы с оружием в руках бороться за воссоединение с Россией и встать под флаг Н..../ - И при чем тут протухшая бредятина о недороССии к тому что будет творится во время ЧМ?
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 11:10
Похоже, что эти плакаты рисовали лубянские художники в лубянской художественной студии.
hunterhead 12 апреля 2018 | 11:37
mikhail_spb_: "Похоже, что эти плакаты рисовали лубянские художники в лубянской художественной студии."
Стопудого. Типа - посмотрите, мы хорошие, вот как нас и Вову ненавидит ИГИЛ. Не бойкотируйте наш чемпионат. :-D
nikitin43 12 апреля 2018 | 11:52
mikhail_spb_: путен старается чтоб не позориться прикрыть угрозами ЧМ -18.
grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 11:15
Просто этим ребятам пока еще ни чего не известно а боевом альянсе бакланов !!! Ведутся переговоры с ячейками чаек и голубей. Поставлена задача не просто попортить все крыши на стадионах, но обосрать всех членов оргкомитета и участников церемонии открытия !!!
scullll 12 апреля 2018 | 11:17
ЛибеГалы могут встать рачком и позволить бородатым упырям себя попользовать...
За это либеГалам дадут охранную грамоту)
grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 11:29
scullll: И это говорит, точнее мявкает результат генетического эксперимента - кандидат в Упоротые котяры.
Рашкован отымеют и без бородатых и бритых ;)) Закрытое небо, пробки и очереди. Будет такая же хрень, как и на Кубке Конфедераций ;))
А ты уже вижу готовишся к перевоплощению - мозг то удалили. Египтяне мозг перед бальзамированием удаляли через ноздри, а тебе как всегда через жопу ;))
tks 12 апреля 2018 | 11:34
Судя по умственным способностям самого Маркина (не то ли это всем знакомое прокурятинское генералишко?) такой плакатец он сам и придумал! А что, мог вполне, и это вообще в тренде у скрепанутых тема, Воронеж типа бомбить...
andre_klimov 12 апреля 2018 | 11:38
Всего лишь одно заявление о государственных гарантиях безпасности участникам и зрителям могло бы погасить начинающуюся волну. Вместо этого организаторы чемпионата занимаются маниловщиной и сетуют на угрозу недополучения прибыли, а силовые ведомства молчат, будто им в глотку мяч забили. При такой реакции, естесственно, охотнее будут вспоминать судьбу любителя футбола Кадырова-старшего...
dorin1987 12 апреля 2018 | 11:52
andre_klimov: /одно заявление о государственных гарантиях безпасности участникам и зрителям/ - От режима царька РФ, который был не единожды уличен во лжи и халатности?
scullll 12 апреля 2018 | 11:58
dorin1987: Дурин, тебя никто в России не ждёт, как и остальных еб_нутых рогулей. Сидите в своём Куеве и ничего не бойтесь.
Чемпионат проводится для нормальных людей, кастрюлецефалы в эту категорию не входят.
dorin1987 12 апреля 2018 | 12:02
___: /Дурин... еб_нутых рогулей...своём Куев...нормальных людей...кастрюлецефалы ..../ - Награда :)
/тебя никто в России не ждёт,/ - А я иного и не заявлял.
Итог - хамство, и общение с собой. Прошу обратить Вашего куратора на вашу работу, вернее, на ее отсутствие. Вы уже даже не стараетесь, а тупо ведете диалог с собой.