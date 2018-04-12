Организаторы Чемпионата мира по футболу-2018 заверили, что никому не удастся сорвать мероприятие

В РФС призвали болельщиков не обращать внимания на запугивания со стороны исламистов.

Плакаты террористической группировки «Исламское государство»* появились в интернете. На одном из них изображен джихадист с автоматом. За ним трибуна стадиона и российский президент под прицелом снайпера. Надпись на английском гласит: «Россия 2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман». Внизу подпись «Только террор». По всей видимости, таким образом ИГИЛ грозится отомстить России и лично ее лидеру за поддержку сирийского президента Башара Асада.

В Москве поспешили успокоить любителей футбола. «Никто и ничто не помешает проведению нашего чемпионата», — сказал в интервью интернет-изданию «Чемпионат» руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. По его словам, «это самая настоящая попытка сорвать турнир. Чтобы в итоге на трибуны пришло меньше болельщиков, а в Россию приехало меньше туристов» и бюджет страны недополучил прибыли. При этом он отметил, что «сами пугалки без средств массовой информации – ничто», поэтому журналистам не стоит ретранслировать фейки.

Маркин также заверил, что с российской стороны будет сделано все, чтобы обеспечить безопасность во время Чемпионата мира.

* организация запрещена в России