Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус
Соответствующие спутниковые снимки появились в интернете. Как отмечает «КоммерсантЪ», корабли передислоцированы в море из-за готовящихся ударов США по Сирии. Предполагается, что это будет ответ на применение сирийскими военными химического оружия.
Тем временем сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, сообщил начальник Центра по примирению Юрий Евтушенко.
Соединённые Штаты, напомню, возлагают ответственность за химатаку на Сирию и Россию. Белый дом рассматривает несколько вариантов ответного удара.
Комментарии41
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deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 11:05
То есть горе-вояки не понадеялись на мощь отечественных ПРО? Решили ноги унести подобру-поздорову?)))
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:08
deti_sgoreli_izza_karlika:Хорошо, что в Сирии против "басмачей" так отважно сражался российски флот.
Надо бы Путину всем с российского телевизора рассказать, сколько фрегатов и линкоров ИГИЛ(для конспирации запрещенного в РФ) было потоплено нашими "морскими волками".. !
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 11:14
kottigr1: Надо нашим оккупантам уносить ноги из Сирии пока есть возможность.
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 11:28
opiatnovyi63: Надо нашим оккупантам уносить ноги из Сирии
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Да, точно!!! Вашим американцам, британцам, французам .... , давно надо дать коленом, т.к. в Сирии они находятся незаконно
prutkov100 12 апреля 2018 | 11:31
...Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус....
Кашпировский потер руки , рассосались .
prade 12 апреля 2018 | 11:36
vladimir1_57: "в Сирии они находятся незаконно"
Не то, что российская армия, да? Находится в Сирии вполне законно, чтобы законно бомбить оппозицию Асаду? То, что Асад разрешил ВКС России бомбить Сирию не делает это менее преступным.
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 12:00
prade: чтобы законно бомбить оппозицию Асаду?
\\
С каких это пор вооруженные бандиты, считаются оппозицией?
Считаете, что в Англии тоже кровавый режим, раз боролся с оппозицией - ирландской республиканской армией.
Пора бомбить Лондон!!!
ura_123 12 апреля 2018 | 11:50
vladimir1_57: Воффка_57, нужно срочно направить к берегам Сирии "на всех парах" авианесущий крейсер "Кузю"!
tvitov66 12 апреля 2018 | 11:15
kottigr1: Не сомневаюсь что наши боевые звездолеты космических войск пойдут в атаку первыми и нанесут мощный и сокрушительный удар по отсталым войскам НАТЫ и всего загнивающего Запада! #такпобедим
tks 12 апреля 2018 | 11:17
kottigr1: deti_sgoreli_izza_karlika: И что же, путинцы кидают своего союзника-не-разлей-вода, дружбанчика Асада??
А как же победоносный разгром проклятых пиндосов, который по всем Трубам Российской Центральной ТелеКанализации с понедельника идёт полным ходом??
boseal 12 апреля 2018 | 11:30
tks: А с чего Вы взяли, что они кого-либо кидают? Вот что сообщает по данному поводу "Интерфакс":
"11 апреля агентство «Интерфакс» сообщило о готовящихся учениях ВМФ России вблизи побережья Сирии. В международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей указано, что район будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 мск из-за учебных стрельб."
ВМФ не воюют сидя в портах где нет "места для маневра".
contsignal 12 апреля 2018 | 11:22
kottigr1:
То что Асад отравил Скрипалей - это нехорошо. Но ведь ракетой трудно попасть в человека.
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:26
contsignal: Когда Асад ещё ходил в школы, наш уже "Норд-Ост" заканчивал..
evgolius7 12 апреля 2018 | 11:26
Наверх, о товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!
Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря поднимая.
Готовятся к бою орудия в ряд,
На солнце зловеще сверкая.
Из пристани верной мы в битву идем,
Навстречу грозящей нам смерти,
За Родину в море открытом умрем,
Где ждут желтолицые черти!
wild82 12 апреля 2018 | 11:29
evgolius7: Думаете, Американские матросы поют именно эту песню？:）））
hastings 12 апреля 2018 | 11:14
deti_sgoreli_izza_karlika: это маневры перед наступлением, возможно также идем брать Мариуполь.
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:17
hastings: возможно также идем брать Мариуполь
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Шо?! Опять?! - («Жил-был пёс»)
tvitov66 12 апреля 2018 | 11:21
kottigr1: да чо там Мариуполь - сразу на Вашингтон!
eniro 12 апреля 2018 | 11:36
hastings: – Значит, я захожу с левой стороны, а вы – справа. Только живее!
ura_123 12 апреля 2018 | 11:54
hastings: В Одессу не забудьте зайти,а профсоюзный комитет!
vsexnezabanite 12 апреля 2018 | 11:17
deti_sgoreli_izza_karlika: То есть горе-вояки не понадеялись на мощь отечественных ПРО?
======
идиот ни одна страна в мире не будет держать в порту флот в случае возможного удара и это совершенно не зависит от качества ПРО, кстати опять жен ни одна страна в мире не имеет возможности перехватить 100% ракет при ударе
soyombo 12 апреля 2018 | 11:29
vsexnezabanite: Да, кроме России.
olegleon 12 апреля 2018 | 11:30
deti_sgoreli_izza_karlika: а в порту есть российская ПРО? давно её ты там установил??
wild82 12 апреля 2018 | 11:46
olegleon: Российская ПРО, это комплексы С-300, С-400, С-300ВМ “Антей-2500” и Панцирь. Не поверите, но это системы ПРО -Противо Ракетной Обороны.
А еще в Тартусе есть комплекс Бастион. А на аэродромы Ирана российские ВКС перебросили стратегические бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Впрочем, как показал опыт сирийской кампании, для поражения целей крылатыми ракетами им совсем необязательно появляться в зоне боевых действий.
olegleon 12 апреля 2018 | 11:53
wild82: вот и я об этом. ПРО прикрывают только авиабазу. а Х-65 спокойно можно запускать и не выходя из воздушного пространства РФ.
opponent70 12 апреля 2018 | 12:29
deti_sgoreli_izza_karlika: Очко заиграло, после очередного паскудства!!!
vaka257 12 апреля 2018 | 11:08
Так. Тереза Мэй отдала приказ британским подводным лодкам переместиться на расстояние ракетного удара по Сирии. Британские самолеты на Кипре также находятся в состоянии боевой готовности...
tks 12 апреля 2018 | 11:13
А что так хлипко? На "зонтик" от С-400 надежды нет??
Как же так?? Нужно срочно всех госдурцев собрать и показать urbi et orbi новый мультик!!
wild82 12 апреля 2018 | 11:13
Воплне логично, что бы не накрыли все корабли разом. Занимают оборанительные позиции по всему периметру.
А поповоду заявления Трампа по поводу Умных ракет уже анекдот в сети ходит:
Амнриканские ракеты подготавливаются к запуску. Одна ракета вся такая радостная.
-Президент Трамп назвал меня умной！
Вторая ракета отвечает:
- Была бы, умная дома сидела бы！
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 11:30
wild82: умная дома сидела бы！
\\
В отличии от Трампа, ракеты оказались умнее
nadin57 12 апреля 2018 | 11:55
wild82: Еще анекдот в тему....
Летят ракеты навстречу др.др. , американская и российская.. встречаются... привет, привет.... ну что за встречу?, давай ... разлили, выпили.... ну, что еще по одной? , давай разлили, выпили..... американская ракета говорит - Что-то мне поплохело, вернусь-ка я домой... русская ее под локоток - Я провожу.....))
dadmorose 12 апреля 2018 | 11:17
Моментально в море
sasass 12 апреля 2018 | 11:17
Пиндосы не дураки бить по пустым базам....
vsehporvem 12 апреля 2018 | 11:30
sasass: А по каким им надо?
ivar1964 12 апреля 2018 | 11:29
Поугрожали немножко и свалили. Что и требовалось доказать!
bratec_kot 12 апреля 2018 | 11:32
Да вообще валить оттуда надо. Бестолковая и вредная для России война.Можно спорить за Крым, Донбасс, хорошо мы поступаем или нет., но в данном случае мне понятна логика путина.А вот по поводу Сирии, я вообще не понимаю на хер мы за неё вписались?!
eduard53 12 апреля 2018 | 11:42
bratec_kot:
За кремлядское нефте-бабло, за что ещё? Не за жизни же несчастных суннитов и шиитов в тамошней мясорубке.
allexsib 12 апреля 2018 | 11:33
Чо? Перебздели и вывели корабли из зоны опасности? Ну,и правильно.Т.к.-в телевизере (а особенно-в мультиках) наша "неподемая и легендарная"-одно.А вот,в реальности-совсем другое.
Никаких "перехватов ракет" не будет.Из 30-ти-40-ка "томагавков",российские ПВО,способны"споймать" процентов-5-7,в лучшем случае.Но....тогда "драные портки" ,что гораздо хуже....
eduard53 12 апреля 2018 | 11:34
* * *
Оперативность моряков похвальна:
Как говорится, две большие разницы –
Ответка неприятеля реальна,
Или тв-пропагандоны дразнятся.
chapter_2 12 апреля 2018 | 11:39
Теперь Б.Асад и В.Путин имеют возможность скрыть от ОЗХО и мирового сообщества все следы химической атаки Думы.
bmrt 12 апреля 2018 | 11:40
Война в Сририи - личная война сами знаете кого. Влез в эту многовековую религиозно- клановую резню, что бы отвечь и увлечь народонаселение своей войнушкой от посконно русских проблем.