...Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус....

Соответствующие спутниковые снимки появились в интернете. Как отмечает «КоммерсантЪ», корабли передислоцированы в море из-за готовящихся ударов США по Сирии. Предполагается, что это будет ответ на применение сирийскими военными химического оружия.

Тем временем сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, сообщил начальник Центра по примирению Юрий Евтушенко.

Соединённые Штаты, напомню, возлагают ответственность за химатаку на Сирию и Россию. Белый дом рассматривает несколько вариантов ответного удара.