В Воронежской области потерпел аварию самолёт Як-130
Пилоты успели катапультироваться, сообщает источник ТАСС. По предварительны данным, ЧП произошло в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
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Пилоты успели катапультироваться, сообщает источник ТАСС. По предварительны данным, ЧП произошло в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
Комментарии12
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vvs7651 12 апреля 2018 | 11:09
На происки Запада ответили ударом по Воронежу? :)
vsexnezabanite 12 апреля 2018 | 11:15
vvs7651: что вы за твари?!
иногда действительно думаешь, что нужна война что бы такое говно как ты вывести
grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 11:19
vsexnezabanite: Символично не находишь ? Корабли вышли в открытое море, в Воронеже от слов перешли к делу. А тут еще и Сечин в суд собрался. Может все таки Земля налетит на Небесную ось.
gs1112 12 апреля 2018 | 11:45
вчера Ми-8, сегодня Як-130, да и Ил-76 тоже российского производства. А ведь войны еще не было, потери не боевые. Вот интересно распиаренные ракеты Сапмат где взрываться будут: в шахте на взлете, российскую границу пересекут? С таким ВПК врагов не надо.
vvs7651 12 апреля 2018 | 11:30
vsexnezabanite: А в чем, собственно, проблема? Все обошлось без жертв и разрушений!
Вот только ваша голова, похоже, пострадала... Однако, скорее всего, ее еще раньше РусТВ отравило...
ihtamnet 12 апреля 2018 | 11:32
vsexnezabanite: Пострадавших нет, все живы-здоровы. Чо ноешь, упырь? Разбегись и ударься о стену, избавься от мучений и мир от войны.
eniro 12 апреля 2018 | 11:17
vvs7651: Нет, это влияние "Черной дыры."
eniro 12 апреля 2018 | 11:20
eniro: они не только в космосе...
riots 12 апреля 2018 | 11:20
Накаркали...
ostapbey 12 апреля 2018 | 11:47
ВОСЬМОЙ однако.
По состоянию на 27 декабря 2017 года было "потеряно" семь Як-130:
26 июня 2006 года прототип Як-130 разбился в Рязанской области. Оба лётчика успешно катапультировались, никто не пострадал. Причиной катастрофы называют отказ системы управления
29 мая 2010 года в 16:59 мск разбился предсерийный Як-130 (бортовой номер 93) Липецкого центра боевой подготовки и переучивания личного состава. Авария самолёта произошла во время выполнения планового задания при взлёте. Экипаж в составе двух пилотов катапультировался, их состояние удовлетворительное, на земле жертв и разрушений нет
15 апреля 2014 года в 17:50 мск в Астраханской области, в 25 км от г. Ахтубинска в районе посёлка Батаевка, разбился серийный Як-130, принадлежащий Борисоглебскому филиалу ВУНЦ ВВС. Экипаж в составе двух лётчиков катапультировался, один из лётчиков (подполковник ВВС Сергей Серёгин) погиб. На земле жертв и разрушений нет. Причиной катастрофы называют отказ системы управления
11 июля 2017 года В городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш разбился учебно-боевой самолет Як-130, принадлежащий ВВС страны. Пилоты катапультировались и в результате инцидента не пострадали.
16 сентября 2017 года потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Никто не пострадал. ЧП произошло при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома. Экипаж принял решение увести самолет от близлежащих построек, а затем катапультироваться. 27 декабря 2017 год в Бангладеш, в округе Кокс-Базар столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130. Пилоты катапультировались.
grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 11:56
ostapbey: На счастье летунов и их семей в АКБ им Яковлева всегда большое внимание уделяли именно системам катапультирования. Могу ошибаться , но первая система автоматического катапультирования была реализована на палубном самолете ЯК-28. Самолет падал очень часто.
heklya 12 апреля 2018 | 12:09
Телеграмм от потери России потеряет исчезающе мало. Зато воспрянет Эллочка Людоедочка , нанёсшая ещё один удар по Вандербильдихе !!