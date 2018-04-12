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11:02, 12 апреля 2018

ФСБ России привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора против мессенджера «Телеграм»

По существу иск начнут рассматривать завтра. На сегодняшнюю досудебную подготовку юристы мессенджера не пришли. ФСБ требует «Телеграм» передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. В противном случае сервис на территории России будет заблокирован.

Комментарии

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dr_nemos 12 апреля 2018 | 11:07

фсб заинтересовано все запретить...Если службы не умеют работать в современных условиях - это называется непрофессионализм

takao 12 апреля 2018 | 11:46

Эх, повторюсь.. Есть повод.

А кто ещё помнит, с чего и почему 6-7 лет назад наши законодательные шлюхи эдак робко и неуверенно взялись проталкивать "пробники" законов о блокировках и о цензурах? Думаю, что все уже забыли.. Тогда, 7 лет назад они (шлюхи) втирали нам, что токмо лишь необходимость блокировок педофильных сайтов, а также сайтов пубертатов-суицидников - только это толкает шлюх на сиё звиздопротивное действо - Законы о блокировках..

И вот - день нынешний. Где педофилы и пубертаты? Блокируются сплошь сайты с "альтернативными вертикабельным" точками зрения и взглядами. Ну, и месснджер Телеграм, который отказался сдавать СС (спецслужбам) тайну переписки РАЗОМ и ОПТОМ, ибо просматривать единичные акки - такое никогда не было проблемой для СС - суд шлёпает свои лицензии автоматом. Но, нет. СС хотят другого - они хотят слушать оптом сразу всех, и на основе услышанного - заводить сначала подозрения, а потом уг.дела. А не наоборот - не так, как принято во всем мире, то есть, сначала заподозрить чела в чём-то, и начать его слушать для того, чтобы подтвердить или развеять эти подозрения.

Да, пиндосы, бывало, нарушали это правило - слушали всех и без санкции суда. Когда это выяснилось, то много СС-голов полетело с плеч и со службы. А наши? Они даже не хотят рисковать, как СС США, - позволяют себе всё на законодательном уровне - совсем зажрались и разленились при Путине.. Итак, преданная всеми, со всех сторон окруженная сплошь врагами и недоброжелателями 1/7 часть земной суши продолжает свою битву за право на свой собственный суверенный путь, "которым даже если бы мог, то не захотел бы идти никто другой. И чем трудней этот путь, тем толще должен быть наш кулак под носом тех, кто вертит нам пальцем у виска.."

grydlo___debil__lakao_ 12 апреля 2018 | 11:50

takao: takao: ...ЗАКАНЧИВАЮ... На ближайшие дни:

"Новости" от БЫДЛОПЕЙСсателя ГРЫДЛО- Такавки
От 10.04.2018. 23:34

1) Столовой ложкой, на четвереньках,
"Внедрить" глубоко, в свою же в ЖОПУ
Суперфосфату...ну, хоть маленько..
Потом пиздеть об этом на всю ГЕЙропу...

2) Разбавить КОНФИДОРчик креплёным РИБАВом...
Найти местечко,где БОРЩЕВИК зачах в прошедшем годе...
И вылить под корни,раствор целебный, при всём народе
Назло крестьянам ватным - имею на это святое ПРАВО...

3) Чушню берёзовую перепилить,переколоть,перелопатить,
Уложить в "КВАДРИК" (куба четыре), облить бензином...
Проехать в поле и сжечь всё нахер, без предоплаты...
Потом усраться со старшим сыном на этом месте говном козлиным...

4) Давно известно:весна - НЕ осень,весна покажет,
Кто, где, когда мне на крыльцо ГОВНА насрало...
Мастифа - падлу,за срач повсюду пусть бог накажет:
Мурло собачье пусть превратит он в "СВИНОЕБАЛО"...
Говно собачье БОРЩЕВИКУ "не в жилу"...
Зачем дурьё такава его копило?
Видать в башке такавки уже всё сгнило....

1*) По 200граммов фитоспорина,под каждый корень
Я вылил БОРЩЕВИКУ,чтоб рост его был к лету - ускорен...

3*) Отдельно,участок опытный, я обработал на перспективу
(Я выполнял лишь от Бори Джонса с Терезкой их ДИРЕКТИВУ)
Лигногуматом "калийно-фосфорным" с клеймом от фирмы "НОВИЧОК"
Надеюсь к осени (заместо "квадрика")я отфарцую ГРУЗОВИЧОК!

ХУЦПА.

P.S. Всем хорошего настроения, доброй весны и исполнения желаний.
ХУЦПА.


dr_nemos 12 апреля 2018 | 12:18

grydlo___debil__lakao_: а ведь ты гнида....что же, бывает, не всем быть разумными и честными...некоторые считают, что быть ГНИДОЙ выгодно...ну вот как ты, портянка.

alexander25101977 12 апреля 2018 | 12:09

dr_nemos: Да это политика. Путину претит, что россияне ещё где-то анонимно общаются. Вот и устроили показательный теракт в Питере, чтобы телеграм закрыть. Всё же ясно уже.

snips 12 апреля 2018 | 11:18

Живет китай без гугла ... да и гугл не чахнет без китая , китайцы в большистве ( мигранты которые ) любя эпл и немецкие авто . Так и с россиянцами

mikegolubchik 12 апреля 2018 | 11:46

snips: Живет китай без гугла\
------------
Сколько китайцев пользуются гуглом просто напросто неизвестно. Потому что они делают это через VPN. Гугл из Китая доступен как и все остальное что зафильтровано с минимум усилий. Просто все делают вид, что китайский фаервол работает.

(комментарий скрыт)

sergs_sergs 12 апреля 2018 | 11:29

На сколько я видел Дуров передал ФСБ два латунных ключа написав в сопроводительном письме что это и есть ключи от телеграм. Чего же они еще хотят? Судя по тому позорному видео где никто из чиновников не смог объяснить что такое ключи от телеграм, то как они могли понять что это не они?

murad_manapov 12 апреля 2018 | 12:28

в противном случае противно уже читать об этом. заблокируйте, сколько можно канючить.

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