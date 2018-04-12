ФСБ России привлечена в качестве заинтересованного лица по иску Роскомнадзора против мессенджера «Телеграм»

По существу иск начнут рассматривать завтра. На сегодняшнюю досудебную подготовку юристы мессенджера не пришли. ФСБ требует «Телеграм» передать ключи для расшифровки сообщений пользователей. В противном случае сервис на территории России будет заблокирован.