Z Архив новостей новости
5 19 6 3149
11:02, 12 апреля 2018

Глава Роснефти Игорь Сечин пришёл в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Алексея Улюкаева

Сегодня рассматривается жалоба на приговор бывшему министру. Предполагается, что выступление Сечина пройдёт в закрытом режиме. Прокурор пояснил, что это связано с конфиденциальной информацией, касающейся продажи акций «Башнефти».

Между тем, Алексей Улюкаев требовал открытого допроса главы Роснефти.

Напомним, Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

bakero 12 апреля 2018 | 11:04

Дошла повесточка?
https://www.youtube.com/watch?v=eWF3ixn6EJM

gs1112 12 апреля 2018 | 11:38

bakero: Как в анекдоте Алексей Улюкаев весь, что называется весь в говне, а Игорь Сечин приходит такой весь в белом.

lenin3 12 апреля 2018 | 11:04

Сечин-то пришёл,теперь Мосгорсуд НЕ пришёл...)))

kottigr1 12 апреля 2018 | 11:14

lenin3: Сейчас Сечин угостит всех российских депутатов своей колбаской....

sogentle 12 апреля 2018 | 11:34

kottigr1: Ага! В закрытом режиме!

ansh 12 апреля 2018 | 11:06

Один жулик свидетельствует против другого. Бывает.

piter_ug 12 апреля 2018 | 11:06

Рекорд жирафа побит.

tks 12 апреля 2018 | 11:06

Как интересно! А что, теперь в уголовной апелляции рассматривается то, что не было предметом рассмотрения в предыдущем суде?
Или дело планируется рассматривать заново?
А может, очко у Сеченка сыграло? Мало ли что, в немилость впадёт, врагов у него много...

sedoi63 12 апреля 2018 | 11:09

До чего же мы дожили? Законный приход властного упыря для нас является топовой новостью №1 ?!

mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 11:13


Суровые будни.
Теперь старые друзья встретятся не на яхте в окружении рыбок, а в суде!

chapter_2 12 апреля 2018 | 11:16

Лгать на закрытом суде разрешается только провокаторам...

vla7815 12 апреля 2018 | 11:18

Пешком шел, блин, из Сибири, блин.

venmud 12 апреля 2018 | 11:21

"Игорь Сечин пришёл"
=======================
"Знай свое место, красивая рвань" Андрей Вознесенский

plank1957 12 апреля 2018 | 11:22

Ну надо же, снизошел все таки. Где-то мамонт сдох.

sasass 12 апреля 2018 | 11:23

Санкции приперли и поэтому приплелся....

bekipp 12 апреля 2018 | 11:24

От холодов всё закрыто- суды закрыты, бюджеты закрыты, количество жертв закрыто, барские доходы закрыты, выборы скрыты, кругом заборы, шлагбаумы - наше счастливое сегодня.

(комментарий скрыт)

sogentle 12 апреля 2018 | 11:32

Боже мой! Знать какой-то волк в лесу сдох, как говаривала моя няня.

nata_roo 12 апреля 2018 | 11:56

Как мной и прогнозировалось: дело Сечина долгоиграющее и далеко еще не закрыто. Теперь нас ждет вторая серия, а потом и третья. И здесь самый интересный вопрос - будет ли Кремль прессовать Сечина кулуарно, или набросит на него, скажем, Алешу, т.е. выведет ситуацию в паблик.

murad_manapov 12 апреля 2018 | 12:34

какова вероятность, что в суд пришел двойник Сечина, какой-нибудь актер, или того пуще, японский робот внешне похожий на Сечина, закупленный роснефтью для нужд акционеров))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7254 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 222 6 28337 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Новости

Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…

5 150 6 41298
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 186 6 14465 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 196 6 16605 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 108 6 9641 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30957 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11932 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 119 6 12355 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14701 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Когда одни колеса затягивают человека в мясорубку, другим колесам это невыгодно. Я не думаю, что Дмитриева по какому-то гуманизму освободили. Просто так выгодно…

5 89 6 16559 05.04
#слушать 34:42 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, правозащита, видео, передачи
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 60 6 6489 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Об уникальной популярности Путина (Спойлер: её нет) В этой системе смените завтра Путина на самого непопулярного его чиновника: Медведева или Рогозина, будут те же самые рекордные 76%. Так что переживать не надо…

5 458 6 105027 05.04
Kпутин, политика, выборы-2018, власть, общество, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Прединаугурационное — от Солсбери до Кемерово, или Есть ли выход из постсоветского антимира Черту под убийством оппозиционеров по сей день никто не подводил, об отказе от преступной практики власти не заявляли. А вы говорите — «Скипаль»...

5 42 6 5188 09:37
Kполитика, рф, преступления, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12428 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 303 6 37845 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…

5 39 6 22855
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 190238 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 84 6 28271 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 784 6 272321 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 297 6 129806 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6878721
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3401469

Сегодня в эфире