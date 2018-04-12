Глава Роснефти Игорь Сечин пришёл в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Алексея Улюкаева
Сегодня рассматривается жалоба на приговор бывшему министру. Предполагается, что выступление Сечина пройдёт в закрытом режиме. Прокурор пояснил, что это связано с конфиденциальной информацией, касающейся продажи акций «Башнефти».
Между тем, Алексей Улюкаев требовал открытого допроса главы Роснефти.
Напомним, Улюкаева приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов.
Комментарии19
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bakero 12 апреля 2018 | 11:04
Дошла повесточка?
https://www.youtube.com/watch?v=eWF3ixn6EJM
gs1112 12 апреля 2018 | 11:38
bakero: Как в анекдоте Алексей Улюкаев весь, что называется весь в говне, а Игорь Сечин приходит такой весь в белом.
lenin3 12 апреля 2018 | 11:04
Сечин-то пришёл,теперь Мосгорсуд НЕ пришёл...)))
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:14
lenin3: Сейчас Сечин угостит всех российских депутатов своей колбаской....
sogentle 12 апреля 2018 | 11:34
kottigr1: Ага! В закрытом режиме!
ansh 12 апреля 2018 | 11:06
Один жулик свидетельствует против другого. Бывает.
piter_ug 12 апреля 2018 | 11:06
Рекорд жирафа побит.
tks 12 апреля 2018 | 11:06
Как интересно! А что, теперь в уголовной апелляции рассматривается то, что не было предметом рассмотрения в предыдущем суде?
Или дело планируется рассматривать заново?
А может, очко у Сеченка сыграло? Мало ли что, в немилость впадёт, врагов у него много...
sedoi63 12 апреля 2018 | 11:09
До чего же мы дожили? Законный приход властного упыря для нас является топовой новостью №1 ?!
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 11:13
Суровые будни.
Теперь старые друзья встретятся не на яхте в окружении рыбок, а в суде!
chapter_2 12 апреля 2018 | 11:16
Лгать на закрытом суде разрешается только провокаторам...
vla7815 12 апреля 2018 | 11:18
Пешком шел, блин, из Сибири, блин.
venmud 12 апреля 2018 | 11:21
"Игорь Сечин пришёл"
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"Знай свое место, красивая рвань" Андрей Вознесенский
plank1957 12 апреля 2018 | 11:22
Ну надо же, снизошел все таки. Где-то мамонт сдох.
sasass 12 апреля 2018 | 11:23
Санкции приперли и поэтому приплелся....
bekipp 12 апреля 2018 | 11:24
От холодов всё закрыто- суды закрыты, бюджеты закрыты, количество жертв закрыто, барские доходы закрыты, выборы скрыты, кругом заборы, шлагбаумы - наше счастливое сегодня.
sogentle 12 апреля 2018 | 11:32
Боже мой! Знать какой-то волк в лесу сдох, как говаривала моя няня.
nata_roo 12 апреля 2018 | 11:56
Как мной и прогнозировалось: дело Сечина долгоиграющее и далеко еще не закрыто. Теперь нас ждет вторая серия, а потом и третья. И здесь самый интересный вопрос - будет ли Кремль прессовать Сечина кулуарно, или набросит на него, скажем, Алешу, т.е. выведет ситуацию в паблик.
murad_manapov 12 апреля 2018 | 12:34
какова вероятность, что в суд пришел двойник Сечина, какой-нибудь актер, или того пуще, японский робот внешне похожий на Сечина, закупленный роснефтью для нужд акционеров))