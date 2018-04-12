Рубль в начале торгов на московской бирже продолжил терять позиции
Рубль в начале торгов на московской бирже продолжил терять позиции, правда уже не такими темпами как в предыдущие дни. Но затем немного поправил положение.
На открытии торгов Московской биржи рубль подешевел к доллару ещё на 46 копеек. И стал стоить немного больше 63х. Примерно такая же картина наблюдалась по отношению рубля к европейской валюте. Она стоила почти 78 рублей. Впрочем, очень быстро национальная валюта начала укрепляться. И сейчас доллар торгуют в 62 рубля, евро около 76-ти с половиной. Индексы Мосбиржи и РТС тоже выросли в среднем на полтора процента. Факторов этому, по мнению аналитиков, несколько. Прежде всего, снижение угрозы введения санкций США в отношении российского госдолга, об этом вчера заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Кроме того, укреплению рубля способствует и рост цен на нефть.
Обвал рубля происходил все предыдущие три дня. Национальная валюта устанавливала всё новые и новые антирекорды. Так во вторник курс евро пробил отметку 80, доллар поднялся до 64-х. Это максимальные значения с начала весны 2016го года. Поводом стали санкции СШа против людей из ближнего круга Владимира Путина – крупнейших бизнесменов и чиновников. Вчера ситуация повторилась. Доллар на пике превысил отметку в 65 рублей. Так рынок отреагировал на твит президента Трампа, который призвал Россию готовиться к тому, чтобы сбивать «хорошие, новые и умные ракеты», выпущенные по Сирии.
Стоимость нефти продолжает расти. Баррель марки Brent стоит больше 72-х долларов. А WTI превысила 67 долларов. Вчерашний резкий рост цен на чёрное золото произошёл впервые более чем за три года.
Комментарии21
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pro_hanov 12 апреля 2018 | 11:08
Дешёвый рубль и высокая цена на нефть выгодны нашим нефтяным олигархам. Народ же в массе будет беднеть - цены вырастут, внутренний рынок будет и дальше сжиматься.
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:11
pro_hanov:
Проклятый доллар неизбежно обвалится.. Ведь после своего подорожания он неизбежно потеряет покупателей, которые не смогут отдавать за него так много своих рублей.. (из неизданного Наебулиной)
hfnds 12 апреля 2018 | 11:13
62.23 на данную минуту. Вчера доходил до 65
Опять врёте, местечковые?
dorin1987 12 апреля 2018 | 11:15
____: /62.23 на данную минуту. Вчера доходил до 65 / - 1. Плохо...Царек РФ говорило, что чем дешевле рубль, тем больше заработает бюджет... 2. Кто сказал, что сегодня не будет больше 65?
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 11:18
hfnds:
На момент открытия торгов 10:00 МСК, был 63.00, сейчас 62.22 - 62.23
komiccap_nkvd 12 апреля 2018 | 11:19
hfnds: \\62.23 \\
рубль продолжает терять позиции. уже
62.1350
tvitov66 12 апреля 2018 | 11:32
komiccap_nkvd: мудрый и стабильный рубль заманивает проклятый доллар в ловушку и с минуты на минуту пойдет в решительное наступление, под прикрытием генералисимуса Кожугета - его космических войск и неПУбедимых С-500
neburzhui2 12 апреля 2018 | 11:48
Вы лучше лес рубите на гробы,
ЩАС доллары токсичная валюта...
:-)))))))))))
olegleon 12 апреля 2018 | 11:16
kottigr1: ДВУ и по этой теме готовы атаковать?!
testmeter 12 апреля 2018 | 11:19
olegleon: Не отвлекайся, портянка, а то очередь в обменнике потеряешь
olegleon 12 апреля 2018 | 11:27
testmeter: о! ещё один активный боец ДВУ появился и смело ринулся в бой за дело Мазепы-Бандеры-Порошенко )))
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:33
olegleon: Судя по грамматическим ошибкам, Вы сейчас на сапоге убитого "вагнеровца" пишете, сидя в окопе около Думы ?
olegleon 12 апреля 2018 | 11:38
kottigr1: ты где остальных бойцов потерял? почему дерёшься в одиночестве? )))
raffal 12 апреля 2018 | 12:16
olegleon: почему дерёшься в одиночестве? )))
___________________
В одиночестве, болван, Расея-матушка. Впрочем, не сомневаюсь, что при всей своей "патриотической" упёртости, понимаете это. Но врать будете до конца.
raffal 12 апреля 2018 | 11:36
olegleon:
Некстати, болван упомянул хохолов;)
Глянь-ка, олух, как рубль просел по отношению к ...украинской гривне; )
ukov 12 апреля 2018 | 11:58
raffal:
Глянь-ка, олух, как рубль просел по отношению к ...украинской гривне;
____________________________________________
глупыш, ваша гривна держится только на доходах девушек с Лениградки, да на печеньках с Кэпитол Хилл.
raffal 12 апреля 2018 | 12:14
ukov:
Не моя гривна, а их.
Это курс украинской гривны Центробанка России.
А все Ваши "аргументы" давно протухли.
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 11:24
А терпилоидам всё равно всё равно.
johnywalker 12 апреля 2018 | 11:32
путина уже и нефть не спасает
spstank67 12 апреля 2018 | 11:45
johnywalker: Скоро рубль будет совсем не нужен. Все перейдём на карточки.
tvitov66 12 апреля 2018 | 12:01
spstank67: / Все перейдём на карточки
Ага - продовольственные!