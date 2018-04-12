Рубль в начале торгов на московской бирже продолжил терять позиции, правда уже не такими темпами как в предыдущие дни. Но затем немного поправил положение.

На открытии торгов Московской биржи рубль подешевел к доллару ещё на 46 копеек. И стал стоить немного больше 63х. Примерно такая же картина наблюдалась по отношению рубля к европейской валюте. Она стоила почти 78 рублей. Впрочем, очень быстро национальная валюта начала укрепляться. И сейчас доллар торгуют в 62 рубля, евро около 76-ти с половиной. Индексы Мосбиржи и РТС тоже выросли в среднем на полтора процента. Факторов этому, по мнению аналитиков, несколько. Прежде всего, снижение угрозы введения санкций США в отношении российского госдолга, об этом вчера заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Кроме того, укреплению рубля способствует и рост цен на нефть.

Обвал рубля происходил все предыдущие три дня. Национальная валюта устанавливала всё новые и новые антирекорды. Так во вторник курс евро пробил отметку 80, доллар поднялся до 64-х. Это максимальные значения с начала весны 2016го года. Поводом стали санкции СШа против людей из ближнего круга Владимира Путина – крупнейших бизнесменов и чиновников. Вчера ситуация повторилась. Доллар на пике превысил отметку в 65 рублей. Так рынок отреагировал на твит президента Трампа, который призвал Россию готовиться к тому, чтобы сбивать «хорошие, новые и умные ракеты», выпущенные по Сирии.

Стоимость нефти продолжает расти. Баррель марки Brent стоит больше 72-х долларов. А WTI превысила 67 долларов. Вчерашний резкий рост цен на чёрное золото произошёл впервые более чем за три года.