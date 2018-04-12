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10:33, 12 апреля 2018

В Лондоне сегодня объявят короткий список престижной международной Букеровской премии

Международная Букеровская премия вручается с 2005-ого года. Победителя этого года объявят 22-ого мая на ужине в музее Виктории и Альберта в столице Великобритании.

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ostapbey 12 апреля 2018 | 10:49

Жаль что у Путина инаугурация на носу..
А не то, занял бы он первые места и в области фантастики и в популяризации экономических знаний. Со своим полным собранием планов за 18 лет кропотливой работы..
Даже..

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