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10:32, 12 апреля 2018

Британское издательство выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея»

Британское издательство сегодня выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея». В ней описываются события, которые происходили в Советском Союзе, а также в России в конце XX – начале XXI века. Якунин пишет, что хотел познакомить именно иностранного читателя с непростым периодом в истории страны и развеять некоторые заблуждения и мифы.

В дальнейшем «Коварная колея» может быть издана на русском языке.

Комментарии

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ts 12 апреля 2018 | 10:36

Рассказывает, как сколачивал миллиарды и строил шубохранилища?

nikitin43 12 апреля 2018 | 10:38

не один , с сыночком и с путеным . да и награды у генерал -полковника фсб от путена за воровство и грабёж расеи.

evgolius7 12 апреля 2018 | 10:40

Владимир Якунин:
«Вовремя слинять, это не предать. Это предвидеть…»

opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 10:58

evgolius7: Член ОПГ "Озеро" , наверное, знает о чём пишет!

mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 10:37


Больше подошло бы название "Моё шубохранилище. Как я сработал на свой карман. Откровения железнодорожного вора".

ostapbey 12 апреля 2018 | 11:03

mikhail_spb_: ЕРДАННИЧАТЬ,

-АЮ, -АЕШЬ, -АЕТ, -АЛ. Воровать из вагона, на поезде, или с платформы.

БЕРДАНОЧНИК,

-КА, м. Вор из вагонов, поездной вор.

БЕРДАНОЧНИЦА,

-ЦЫ, ж. Вагонная воровка.

БИМБЕР,

-РА, м. Часы.

БИРКА,

-КИ, ж. Билет (железнодорожный, трамвайный, пароходный и пр.).

БИРКИ ЛОМАТЬ.

См. Ломать бирки.

ha12raz 12 апреля 2018 | 10:41

Может "Кривая колея " ?
Ближе к правде и опять же, оправдать можно стыренное бабло.

А то ведь могут подумать, что колея кривая из-за стыренного бабла.

ha12raz 12 апреля 2018 | 10:43

: еще можно назвать ----как чекист чекиста сьел и сколько они при этом бабла сьели

detul 12 апреля 2018 | 10:52

Обнищал и в писатели заделался? Или желание славы обуревает? Если бы Якунин грибочков покушал, а не Скрипаль, было бы понятно - кто и за что.

ivanbel 12 апреля 2018 | 10:55

Как воровать так в России, как книжки издавать, так в Лондоне.

sarbus 12 апреля 2018 | 10:55

Пособие" Как воровать и не попадаться"

ostapbey 12 апреля 2018 | 10:58

Англоязычная версия???
Одним махом двоих побивахом?
В смысле что рубли и даром не нужны..
И Мутко без работы, как известный переводчик на английский....не остался.
Даже..

eniro 12 апреля 2018 | 10:58

Еще одна вариация на тему " Mein Kampf"? В русском издании" Откровения воина света"? Почитаем...

npecca 12 апреля 2018 | 11:06

Рабочее название книги: "Через тернии к шубохранилищам".

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