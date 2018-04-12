Британское издательство выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея»
Британское издательство сегодня выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея». В ней описываются события, которые происходили в Советском Союзе, а также в России в конце XX – начале XXI века. Якунин пишет, что хотел познакомить именно иностранного читателя с непростым периодом в истории страны и развеять некоторые заблуждения и мифы.
В дальнейшем «Коварная колея» может быть издана на русском языке.
Комментарии14
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ts 12 апреля 2018 | 10:36
Рассказывает, как сколачивал миллиарды и строил шубохранилища?
nikitin43 12 апреля 2018 | 10:38
не один , с сыночком и с путеным . да и награды у генерал -полковника фсб от путена за воровство и грабёж расеи.
evgolius7 12 апреля 2018 | 10:40
Владимир Якунин:
«Вовремя слинять, это не предать. Это предвидеть…»
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 10:58
evgolius7: Член ОПГ "Озеро" , наверное, знает о чём пишет!
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 10:37
Больше подошло бы название "Моё шубохранилище. Как я сработал на свой карман. Откровения железнодорожного вора".
ostapbey 12 апреля 2018 | 11:03
mikhail_spb_: ЕРДАННИЧАТЬ,
-АЮ, -АЕШЬ, -АЕТ, -АЛ. Воровать из вагона, на поезде, или с платформы.
БЕРДАНОЧНИК,
-КА, м. Вор из вагонов, поездной вор.
БЕРДАНОЧНИЦА,
-ЦЫ, ж. Вагонная воровка.
БИМБЕР,
-РА, м. Часы.
БИРКА,
-КИ, ж. Билет (железнодорожный, трамвайный, пароходный и пр.).
БИРКИ ЛОМАТЬ.
См. Ломать бирки.
ha12raz 12 апреля 2018 | 10:41
Может "Кривая колея " ?
Ближе к правде и опять же, оправдать можно стыренное бабло.
А то ведь могут подумать, что колея кривая из-за стыренного бабла.
ha12raz 12 апреля 2018 | 10:43
: еще можно назвать ----как чекист чекиста сьел и сколько они при этом бабла сьели
detul 12 апреля 2018 | 10:52
Обнищал и в писатели заделался? Или желание славы обуревает? Если бы Якунин грибочков покушал, а не Скрипаль, было бы понятно - кто и за что.
ivanbel 12 апреля 2018 | 10:55
Как воровать так в России, как книжки издавать, так в Лондоне.
sarbus 12 апреля 2018 | 10:55
Пособие" Как воровать и не попадаться"
ostapbey 12 апреля 2018 | 10:58
Англоязычная версия???
Одним махом двоих побивахом?
В смысле что рубли и даром не нужны..
И Мутко без работы, как известный переводчик на английский....не остался.
Даже..
eniro 12 апреля 2018 | 10:58
Еще одна вариация на тему " Mein Kampf"? В русском издании" Откровения воина света"? Почитаем...
npecca 12 апреля 2018 | 11:06
Рабочее название книги: "Через тернии к шубохранилищам".