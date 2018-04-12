Двухминутная сирена позвучала в Израиле в память жертв Холокоста
Ровно в 10 часов на территории страны остановился весь транспорт. Сегодня в Израиле будут проходить различные мероприятия, посвящённые памяти 6 миллионов человек, погибших в годы Второй Мировой войны.
Комментарии4
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gad123 12 апреля 2018 | 10:48
Евреи по всему миру эту скорбную дату отмечают( по разному..), а вот ни в прессе ни в ТВ ( Европе, России, США, просмотрел бегом..) не обнаружил..
nns33 12 апреля 2018 | 11:00
Хорошо,когда народ помнит трагедию 6млн невинных жертв,сломанных судеб. Поэтому и защищают свою территорию и своих граждан.Именно поэтому имеют современную
медицину и передовые технологии.Жизнь человека---бесценна.
inqu 12 апреля 2018 | 11:01
השואה
МОИ ---Варшавское гетто (Польша)
МОИ----Зал Имён (Израиль)
Сотни тысяч евреев, цыган, гомосексуалов, поляков и узников других национальностей были убиты в Освенциме и мы подчеркиваем, что память об этих событиях важна не только как напоминание и осуждение преступлений нацистов, но также в качестве назидания об опасности преследования людей на основе расы, этнического происхождения, религии, политических взглядов или сексуальной ориентации.
(С)
vpu2011 12 апреля 2018 | 11:07
Отмечаемый ООН в январе международный день памяти жертв Холокоста выбран по дате освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками.
В Израиле отмечают его сегодня, по дате восстания в Варшавском гетто и называют днём катастрофы и героизма.
Разница в подходах. В Израиле считают более важным отметить не спасение кем-то тех немногих, кто остался, а обречённую на неудачну попытку сопротивления тех, кто всё же предпочёл умереть на своих условиях.