" В сирийскую Думу введена российская военная полиция "

В Министерстве обороны говорят, что этот город в Восточной Гуте полностью перешёл под контроль сирийских военных. Также утверждается, что российская сторона продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей.

На этом фоне Соединённые Штаты продолжают разрабатывать варианты военного ответа на химическую атаку в Думе. Утверждается, что погибли несколько десятков человек и пострадали несколько сотен. В Дамаске и Москве называют эти сообщения ложью.