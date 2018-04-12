В сирийскую Думу введена российская военная полиция
В Министерстве обороны говорят, что этот город в Восточной Гуте полностью перешёл под контроль сирийских военных. Также утверждается, что российская сторона продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей.
На этом фоне Соединённые Штаты продолжают разрабатывать варианты военного ответа на химическую атаку в Думе. Утверждается, что погибли несколько десятков человек и пострадали несколько сотен. В Дамаске и Москве называют эти сообщения ложью.
Комментарии21
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al_rudnev 12 апреля 2018 | 10:35
Да, не надо ни каких громких заявлений. Потом снова выяснится, что вранье. По-тихому все надо делать.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 11:01
В сирийскую Думу введена российская военная полиция.
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Нам бы со своей Думой и её обитателями разобраться..
gardaratat 12 апреля 2018 | 11:04
al_rudnev:
ни одно доказательство причастности рашки к хим. атаке не должно быть получено сотрудниками ОЗХО!
личный приказ путлера - скрыть все следы преступления.
да только поздно... самолет судного дня уже над индианой).
eniro 12 апреля 2018 | 11:08
al_rudnev: Так и выводят же в лагеря переподготовки.
ha12raz 12 апреля 2018 | 10:36
Не всех убили ?
Для чего еще каратели понадобились ?
echo_shar 12 апреля 2018 | 10:38
ha12raz: al_rudnev:
А где же горы трупов и родственники пострадавших от химатаки?
Где актеры-активисты из Белых касок? Почему не встречают военную полицию и не показывают место атаки и жертв атаки?
Или бритосы их оттуда уже эвакуировали, чтоб их невозможно было допросить. Вдруг кто из них расколется?! ))))))
kottigr1 12 апреля 2018 | 10:43
echo_shar: А где же горы трупов и родственники пострадавших от химатаки?
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Торопишься пока.. Сейчас российские зондеркоманды там всё зачистят и можешь спрашивать..
olegleon 12 апреля 2018 | 10:48
kottigr1: точно. всех врачей расстреляют, всех "белых касок" расстреляют, чтобы никто потом ничего не смог сказать. а экспертов ОЗХО вообще живьём закопают
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:01
olegleon: Две группы экспертов начнут работу в городе Дума в лучшем случае до конца этой недели. И уже 12 апреля в этот город срочно вводится российская военная полиция, подчищать концы...
ilich1971 12 апреля 2018 | 10:52
kottigr1: там уже сидят специалисты из ВОЗ и ОЗХО . С разных стран. Дождёмся выводов....
realtor_igor 12 апреля 2018 | 10:58
ilich1971: Они же отказались ехать!
kottigr1 12 апреля 2018 | 11:03
ilich1971: Никто там пока не "сидит".. ОЗХО появится в Думе лишь в конце недели...
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 10:44
ha12raz:
" В сирийскую Думу введена российская военная полиция "
- даю месяц на грабёж!.. - разрешил Гавнокомандующий Объединёнными Российско-Сирийскими Полицаями, - пленных не брать!..
gvs 12 апреля 2018 | 10:38
Если бы в российскую Думу вошла сирийская военная полиция - это было бы гораздо полезнее )))
aleksandr39 12 апреля 2018 | 10:42
Что ,опять ополченцы -пастухи ??
vla7815 12 апреля 2018 | 10:55
aleksandr39: Да. Пастухи, комбайнеры, шахтеры из России. Они так в отпуске отдыхают. Путин же войска аж три раза все вывел. Ихтамнет.
belovnikita 12 апреля 2018 | 10:50
а тележку для вывоза их трупиков приготовили? Или мобильные крематории как обычно?
barky 12 апреля 2018 | 11:02
для головорезов придумали новое погоняло: военная полиция
vaka257 12 апреля 2018 | 11:04
Проханов предложил, чтобы Россия нанесла удар по Украине в ответ на американскую ракетную атаку в Сирии.Вот она цена русского писателя....
grossalexis_032018 12 апреля 2018 | 11:09
vaka257: Зачем принижать талантище галактического масштаба ?!!! Вселенский уже занят двумя парнями -горлумоподобным и со сдохшим енотом на башке ;))
eniro 12 апреля 2018 | 11:05
А когда в российскую?