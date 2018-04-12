Из-за новых американских санкций мог пострадать банк «Российская финансовая корпорация»
Из-за новых американских санкций мог пострадать банк «Российская финансовая корпорация», который, в том числе, ведёт расчёты между Сирией и Россией. Об этом сообщает издание The Bell, ссылаясь на трёх бизнесменов, работавших в Сирии в разное время. В самом банке от комментариев воздерживаются.
Комментарии7
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max3446 12 апреля 2018 | 10:38
Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением на фоне возросшей геополитической напряжённости, в частности, опасений, что США нанесут ракетный удар по Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о намерении ударить по Сирии «умными» ракетами и предложил Москве подготовиться к этому, раскритиковав ее за поддержку сирийского президента Башара Асада.
Котировки акций 26 из 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, упали по итогам торгов в среду, снижение также продемонстрировали индикаторы 9 из 11 основных отраслевых групп индекса S&P 500.
А когда Россия потопит весь ржавый пендостанский флот возле берегов Сирии, экономика США как и само это недоразумение, которые было открыто криворукими европейскими моряками, исчезнет
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 10:40
max3446: Это тоже из мультяшной серии о российской военной мощи?
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 10:42
А когда Россия потопит весь ржавый пендостанский флот возле берегов Сирии..
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Весь флот США не уместиться у берегов Сирии..
venmud 12 апреля 2018 | 10:38
"В самом банке от комментариев воздерживаются."
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А чего комментировать - вывели все средства за бугор, свалят по-тихому, а потом стремительно примчится Сахипзадовна.
dirizhabli 12 апреля 2018 | 10:43
Пока власть без оглядки дербанит всевозможные фонды, "высокий бизнес" в стране никогда не пострадает.
olegleon 12 апреля 2018 | 10:44
так он пострадал или "хайли лайкли"?
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 10:56
Сколько оксюмороннного юмора в сочетании этих слов "российская", "финансовая", "корпорация"!