Из-за новых американских санкций мог пострадать банк «Российская финансовая корпорация», который, в том числе, ведёт расчёты между Сирией и Россией. Об этом сообщает издание The Bell, ссылаясь на трёх бизнесменов, работавших в Сирии в разное время. В самом банке от комментариев воздерживаются.