Z Архив новостей новости
5 20 6 2177
10:30, 12 апреля 2018

Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек

Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек, по отношению к евро – на 42 копейки. Соответственно стоимость американской валюты составила чуть более 63 рублей, а европейской – почти 79.

Напомним, ослабление рубля происходит уже четвёртый день подряд. Это связано, прежде всего, с введением новых американских санкций и облей ситуацией в мире.

Комментарии

20

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tvitov66 12 апреля 2018 | 10:33

с каждым часом в их проклятом долларе всё больше и больше наших стабильных и крепких рублей!

evgolius7 12 апреля 2018 | 10:38

"Тем временем курс валежника к доллару преодолел психиатрическую отметку"

dorin1987 12 апреля 2018 | 10:38

tvitov66: Поздравляю всех путиноидов с новыми санкциями и обвалом рубля! Настала благодать, о которой рассказывало царек РФ!

luger_max_otto 12 апреля 2018 | 10:43

Рубль по капле выдавливает из себя центы и уверенно движется по пути, описанному Салтыковым- Щедриным: "Сегодня за рубль дают полтину, завтра будут давать только по морде".

rsilk 12 апреля 2018 | 10:45

tvitov66: Премьер-министр Медведев заявил, что после мощных ответных санкций России в Европе началась паника, ведь теперь, чтобы купить всего один евро, среднестатистическому европейцу потребуется целых 80 рублей! А рубли есть только у России!

evgolius7 12 апреля 2018 | 10:52

rsilk:
Пишут, в Европе паника.
Теперь, обычному европейцу, для того чтобы купить 1 евро надо где-то найти целых 80 рублей!
А рубли то все - у нас.
Шах и мат!

olegleon 12 апреля 2018 | 10:34

хватит эту кремлёвскую ложь тиражировать!
рубль падает, т.к. Пётр Порошенко решил ввести санкции против России

вот и доказательство:
USD 10:33 61,68 -0,91
EUR 10:33 76,23 -1,24

gennady_77 12 апреля 2018 | 10:59

olegleon: 64,0626 на рамблере. порошенко таки рулит.

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 10:37

Репа - лучшая российская валюта.

dirizhabli 12 апреля 2018 | 10:40

platonnekafrin: А "деревянный" до сих пор все еще никак "недооценен". Еще с десяток дней и все прибавки к зарплатам и пенсиям накроются медным тазом.

lager23 12 апреля 2018 | 10:49

dirizhabli: нищенские прибавки уже накрылись.. если рубль подешевел на 10%, а продукты, авиабилеты и бензин подорожают на 15% .... но это не предел, Володя только разминается!

platonnekafrin 12 апреля 2018 | 10:51

dirizhabli: Возможно вы имели ввиду "алюминиевым" тазом, поскольку скоро, обяжут население тазы у Дерипаски покупать по ценам военного времени.

johnywalker 12 апреля 2018 | 10:40

Время задуматься тем, кто голосовал за путю

nikitin43 12 апреля 2018 | 10:41

тока нацлидер с колокольчиками цветёт как роза в расейской помойке .

boda 12 апреля 2018 | 10:45

"Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек" - если от санкции для РФ сплошная польза, то тогда и дальше санкции вам в помощь)))

shurdn 12 апреля 2018 | 10:45

Эхо совсем офигели. Рубль при открытии не подешевел, а подорожал к доллару на 40 копеек

shurdn 12 апреля 2018 | 11:03

shurdn: и куча неполживых уже оттролилось по этой новости в комментах вместо того, чтобы тупо посмотреть на котировки. Так кто нас врет? Власти или эхо?

max3446 12 апреля 2018 | 10:49

Утром 12 апреля стало известно, что власти Финляндии выдали второе разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующий документ получен от Агентства по региональному управлению Южной Финляндии.

«Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту „Северный поток — 2” между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте.

ну вот и все каколики, гости нашего российского сайта, запасайтесь горохом, скоро вам придется сильно тужиться чтобы наполнить трубу и перекачать несколько кубометров газа, что газпром вам с барского плеча разрешит перекачать по своим ржавым трубам. Бу га га

stratovarius 12 апреля 2018 | 10:51

Рынок акций РФ открылся в плюсе, покупают "РУСАЛ" и "Сбербанк"
В первые минуты торгов индекс МосБиржи составил на старте торгов 2212,18 п. (+0,9%), РТС - 1108,4 п. (+2,29%)
USD-61.89, EUR-76.545
Эхо берет информацию с свидомых сайтов?

srk2658lu 12 апреля 2018 | 10:58

В Расее всё не слава Богу!
То нефть дешевеет, рубль падает.
То санкции вводят, рубль дешевеет.
Но дешёвый рубль выгоден Путину.
Дорогая нефть держит бюджет, как поплавок.
А рост цен неминуем.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7225 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные силы российских вооруженных сил приведены в готовность Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов…

5 150 6 38257
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 221 6 28054 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 184 6 14290 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 196 6 16499 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 103 6 9628 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30947 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11905 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 56 6 5908 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 117 6 12320 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14683 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Когда одни колеса затягивают человека в мясорубку, другим колесам это невыгодно. Я не думаю, что Дмитриева по какому-то гуманизму освободили. Просто так выгодно…

5 89 6 16548 05.04
#слушать 34:42 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, правозащита, видео, передачи
Блоги

Алексей Навальный политик

Об уникальной популярности Путина (Спойлер: её нет) В этой системе смените завтра Путина на самого непопулярного его чиновника: Медведева или Рогозина, будут те же самые рекордные 76%. Так что переживать не надо…

5 454 6 104987 05.04
Kпутин, политика, выборы-2018, власть, общество, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12418 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 303 6 37784 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Новости

Министр финансов РФ: Если в США запретят финансовые операции с российским госдолгом, наша страна выдержит Антон Силуанов добавил, что наши внутренние инвесторы вполне могут заменить иностранцев, если такой законопроект примут…

5 39 6 5269

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки…

5 39 6 21776
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 189797 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 84 6 27954 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 783 6 271197 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 297 6 129633 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6878606
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3401229

Сегодня в эфире