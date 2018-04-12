Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек
Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек, по отношению к евро – на 42 копейки. Соответственно стоимость американской валюты составила чуть более 63 рублей, а европейской – почти 79.
Напомним, ослабление рубля происходит уже четвёртый день подряд. Это связано, прежде всего, с введением новых американских санкций и облей ситуацией в мире.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tvitov66 12 апреля 2018 | 10:33
с каждым часом в их проклятом долларе всё больше и больше наших стабильных и крепких рублей!
evgolius7 12 апреля 2018 | 10:38
"Тем временем курс валежника к доллару преодолел психиатрическую отметку"
dorin1987 12 апреля 2018 | 10:38
tvitov66: Поздравляю всех путиноидов с новыми санкциями и обвалом рубля! Настала благодать, о которой рассказывало царек РФ!
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 10:43
Рубль по капле выдавливает из себя центы и уверенно движется по пути, описанному Салтыковым- Щедриным: "Сегодня за рубль дают полтину, завтра будут давать только по морде".
rsilk 12 апреля 2018 | 10:45
tvitov66: Премьер-министр Медведев заявил, что после мощных ответных санкций России в Европе началась паника, ведь теперь, чтобы купить всего один евро, среднестатистическому европейцу потребуется целых 80 рублей! А рубли есть только у России!
evgolius7 12 апреля 2018 | 10:52
rsilk:
Пишут, в Европе паника.
Теперь, обычному европейцу, для того чтобы купить 1 евро надо где-то найти целых 80 рублей!
А рубли то все - у нас.
Шах и мат!
olegleon 12 апреля 2018 | 10:34
хватит эту кремлёвскую ложь тиражировать!
рубль падает, т.к. Пётр Порошенко решил ввести санкции против России
вот и доказательство:
USD 10:33 61,68 -0,91
EUR 10:33 76,23 -1,24
gennady_77 12 апреля 2018 | 10:59
olegleon: 64,0626 на рамблере. порошенко таки рулит.
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 10:37
Репа - лучшая российская валюта.
dirizhabli 12 апреля 2018 | 10:40
platonnekafrin: А "деревянный" до сих пор все еще никак "недооценен". Еще с десяток дней и все прибавки к зарплатам и пенсиям накроются медным тазом.
lager23 12 апреля 2018 | 10:49
dirizhabli: нищенские прибавки уже накрылись.. если рубль подешевел на 10%, а продукты, авиабилеты и бензин подорожают на 15% .... но это не предел, Володя только разминается!
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 10:51
dirizhabli: Возможно вы имели ввиду "алюминиевым" тазом, поскольку скоро, обяжут население тазы у Дерипаски покупать по ценам военного времени.
johnywalker 12 апреля 2018 | 10:40
Время задуматься тем, кто голосовал за путю
nikitin43 12 апреля 2018 | 10:41
тока нацлидер с колокольчиками цветёт как роза в расейской помойке .
boda 12 апреля 2018 | 10:45
"Рубль при открытии торгов на московской бирже подешевел по отношению к доллару на 46 копеек" - если от санкции для РФ сплошная польза, то тогда и дальше санкции вам в помощь)))
shurdn 12 апреля 2018 | 10:45
Эхо совсем офигели. Рубль при открытии не подешевел, а подорожал к доллару на 40 копеек
shurdn 12 апреля 2018 | 11:03
shurdn: и куча неполживых уже оттролилось по этой новости в комментах вместо того, чтобы тупо посмотреть на котировки. Так кто нас врет? Власти или эхо?
max3446 12 апреля 2018 | 10:49
Утром 12 апреля стало известно, что власти Финляндии выдали второе разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2».
Соответствующий документ получен от Агентства по региональному управлению Южной Финляндии.
«Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту „Северный поток — 2” между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте.
ну вот и все каколики, гости нашего российского сайта, запасайтесь горохом, скоро вам придется сильно тужиться чтобы наполнить трубу и перекачать несколько кубометров газа, что газпром вам с барского плеча разрешит перекачать по своим ржавым трубам. Бу га га
stratovarius 12 апреля 2018 | 10:51
Рынок акций РФ открылся в плюсе, покупают "РУСАЛ" и "Сбербанк"
В первые минуты торгов индекс МосБиржи составил на старте торгов 2212,18 п. (+0,9%), РТС - 1108,4 п. (+2,29%)
USD-61.89, EUR-76.545
Эхо берет информацию с свидомых сайтов?
srk2658lu 12 апреля 2018 | 10:58
В Расее всё не слава Богу!
То нефть дешевеет, рубль падает.
То санкции вводят, рубль дешевеет.
Но дешёвый рубль выгоден Путину.
Дорогая нефть держит бюджет, как поплавок.
А рост цен неминуем.