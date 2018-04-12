Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случает удовлетворения иска о блокировке мессенджера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Роскомнадзор попросил привлечь в качестве третьей стороны в рамках судебного иска о блокировке мессенджера Telegram Федеральную службу безопасности, передает корр. ТАСС из зала Таганского суда Москвы.