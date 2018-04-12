Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случает удовлетворения иска о блокировке мессенджера
Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случает удовлетворения иска о блокировке мессенджера. Об этом сообщает «Интерфакс».
Роскомнадзор попросил привлечь в качестве третьей стороны в рамках судебного иска о блокировке мессенджера Telegram Федеральную службу безопасности, передает корр. ТАСС из зала Таганского суда Москвы.
Комментарии22
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deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 10:30
Надо будет поискать пути обхода блокировки))) Не хватало еще, чтобы какие-то упыри решали, где мне можно переписываться и читать новости, а где нет.
vasilevich58 12 апреля 2018 | 10:35
Telegram для россиян заменит "телепрограмм"!
evgolius7 12 апреля 2018 | 10:43
Напоминаю, что Кораном террористы пользуются не реже, чем Телеграмом....
Свободный доступ к телеграму мешает развитию страны
Вообще свобода и человечность мешают развитию страны.
dsa_dsf 12 апреля 2018 | 10:43
deti_sgoreli_izza_karlika: а что их искать то? любой vpn и никакой блокировки
max3446 12 апреля 2018 | 10:46
deti_sgoreli_izza_karlika: Чемодан, вокзал, вон из России. Хотя по всей видимости перед нами хохлотролль
pusin_patriot 12 апреля 2018 | 10:58
deti_sgoreli_izza_karlika: По уму они в приложении должны были добавить возможность автоматического прохождения трафика через ретрансляторы, список которых можно передавать внутрь приложения частями и так же шифрованным. А смысл ретрансляторов простое перенаправление трафика, поднимают периодично дешевые VPS с простым перенаправлением трафика, всё что пришло на сетевуху - перенаправляется на конечный сервер получатель (в простейшем случае), или на 2-ой ретранслятор в страну без блокировок (на случай если пакеты к серверам Телеги рубят на уровне магистральных провайдеров).
Автоматизировать работу через ретрансляторы, мол если напрямую нет соединения, пробуем прохождения по ретрансляторам, если там ок, то работаем через посредника.
Это всё не очень сложно реализуется и очень недорого, потому что функции ретрансляторов - простое перенаправление, всё что пришло на вход - перенаправлять к реальному получателю-серверу.
В идеале они свои штук 50 ретрансляторов запиливают и вываливают инструкцию для пользовательских ретрансляторов, мол каждый может купить VPS за 1-5 евро в месяц и сделать из него ретранслятор для всего Телеграм, как ответ на блокировку (если трафик всё равно в шифре там неважно кто контролирует его прохождение).
devis2005 12 апреля 2018 | 10:35
Замучаетесь пыль глотать, блокировщики. Кишка тонка.
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 10:57
devis2005:
слабовато для роскомпозора - почему бы не обратиться в любой басманный суд РФ с требованием заблокировать твиттер-аккаунт Трампа, в котором он троллит самоназначенцев?
А потом замахнуться на запрет США и ЕС, для чего выпустить в РФ глобус России, нарисовав на месте вражеских стран моря и океаны.
johnywalker 12 апреля 2018 | 10:36
А нефиг удовлетворять дурацкие иски
vitaminoz 12 апреля 2018 | 10:36
Мудачье, тупое, невежественное быдло на марше
skier64 12 апреля 2018 | 10:36
...Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram...
и помчатся приставы рубить провода на границе :)
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 10:42
Вот кто бы заблокировал сам Роскомнадзор...
max3446 12 апреля 2018 | 10:44
Думаю в случае блокировке по международному терроризму будет нанесен сокрушительный удар. во всяком случае в России они уже не смогут свои действий координировать, поскольку еще на стадии подготовки их вычислят.
Отличись своей неимоверной тупостью в данном случае оппозиционные либерасты, хотя тупость это их стандартное состояние. После теракта в метро в Питере они охали почему не предотвратили теракт. оказалось потому что террористы переписывали с Телеграме и спецслужб не было возможности заранее узнать о планах и предотвратить теракт. теперь же эти отбросы общества наоборот встали на сторону террористов и защищают этот мессенджер
dsa_dsf 12 апреля 2018 | 10:49
max3446: да да да, ток телеграм запретят так и надои у коров вырастут, и колорадский жук картошку есть перестанет и ввп попрет как на дрожжах
gocman 12 апреля 2018 | 10:54
max3446: ну ты и ТУПОЙ...
skier64 12 апреля 2018 | 11:00
max3446: мучает вопрос... почему в суверенной части союзного государства, Белоруссии, как-то не просматривается международный терроризм местного разлива?
К сведению, перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности http://kgb.by/ru/perechen-inf-ru/
А милиция РБ все больше по бытовухе ищет...
lager23 12 апреля 2018 | 11:05
max3446: у вас скудный кругозор, любой VPN сделает дверь роскомнадзора открытой...., хотя кремлеботам кругозор не нужен, они в основном лузеры по жизни, не правда ли?
ivanbel 12 апреля 2018 | 10:49
" ... у нас главврач Маргулис телевизор запретил. "
qwerty44444 12 апреля 2018 | 10:53
Скоро и м9 разрубят для населения, все начинается с малого. Никто и не пикнет, будут в вк кгбшном сидеть, котиков лайкать.
realtor_igor 12 апреля 2018 | 10:54
Сучата
matsuvi 12 апреля 2018 | 11:00
Передали же ключи, даже 2 экземпляра (латунные). Чего еще надо?
dr_nemos 12 апреля 2018 | 11:04
ну как же без КГБ-ФСБ....в полицейско-фашистском государстве - обязательный атрибут.