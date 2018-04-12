В футбольной Лиге Чемпионов определились все полуфиналисты

Последними в эту стадию турнира пробились «Реал» и «Бавария».

Клуб из Мюнхена свою задачу решил достаточно уверенно. Переиграв в первом матче на выезде испанскую «Севилью» 2-1, в ответной игре дома была зафиксирована нулевая ничья, которая «Баварию» вполне устроила.

А вот в другой вчерашней паре страсти бушевали нешуточные. «Реал» считался явным фаворитом после первой игры в Риме, где Роналдо и «Ко» крупно победили 3-0. Однако уже на 2-й минуте форвард Юве Манджукич один мяч отыграл. Незадолго до перерыва хорват оформил дубль. А на исходе часа игры Матюиди отыграл и третий мяч, воспользовавшись ошибкой вратаря хозяев Наваса. И когда казалось, что дополнительного времени соперникам не избежать, арбитр назначил пенальти в ворота «Ювентуса». Джанлуиджы Буффон возмущался этим решением больше всех. За что был удален с поля. А Криштиану Роналду с точки не промахнулся. «Реал» проиграл 1-3, но вышел в полуфинал.

Жеребьевка полуфинальной стадии турнира пройдет в пятницу 13 апреля.