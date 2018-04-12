Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву
Он осуждён на 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов. Апелляционное рассмотрение предполагает проверку доказательств, положенных в основу приговора.
Предполагается, что Улюкаева привезут в суд из СИЗО.
Комментарии4
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ansh 12 апреля 2018 | 10:08
Путинский ставленник не оставляет попыток соскочить?
gomorra 12 апреля 2018 | 10:12
показательная порка закончена,можно отпускать. И новый портфель выдавать.
ansh 12 апреля 2018 | 10:16
gomorra: //И новый портфель выдавать.//
Выдавать будет Сечин?
dirizhabli 12 апреля 2018 | 10:26
"Мосгорсуд" в лице одного СУДЬИ под псевдонимом "18 МАРТА", все уже давно проверил и отмерил необходимый срок по принципу: "вход рубль, а выход - просто так не отделаешься".