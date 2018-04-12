Строители моста из России в Китай остановили работу из-за долгов по зарплате
Сейчас там работает следственная группа.
Деньги в полном объеме не получали с начала года, жалуются рабочие «Мостдорстроя». В январе и феврале частично выплатили более чем ста строителям моста, за март и апрель – ни копейки, говорят в управлении Следственного комитета по Еврейской автономной области. Именно здесь возводят железнодорожный мост через Амур. Первое подобное сооружение из России в Китай.
После начала забастовки, по данным прокуратуры, руководство предприятия решило не выдавать путевок на выезд спецтехники. А это значит, что за те дни, когда она будет стоять без дела, людям ничего платить не будут. Впрочем, как напоминает пресса, это далеко не единственный скандал вокруг стройки.
Из более чем двух километров моста, России надо построить всего 300 метров. При этом пока Москва еще выбирала генерального подрядчика проекта, два года назад китайская сторона закончила свою часть, которая обрывается у российского берега. Пекин при этом высказывал недовольство темпами работы российских партнеров. Региональные власти обещают завершить строительство только к концу года.
Железнодорожный мост из России в Китай должен был стать частью глобального проекта «Новый шелковый путь», его цель – создание сухопутного транспортного коридора между Китаем и Европой.
Комментарии19
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ostapbey 12 апреля 2018 | 10:07
А где Юрыст?? МАХ 34-46 секунд он обсуждал эту новость с Андрейкой из Киева..
Даже..
tvitov66 12 апреля 2018 | 10:10
ostapbey: и тут англичанка гадит ...
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 10:11
tvitov66: У Обамы лучше получалось гадить.
honduras_on_kolima 12 апреля 2018 | 10:24
Придётся "китайским товарищам" подождать, пока русский тигр встанет с коленно-локтевой позиции.
Кстати, где копипастная портянка vvietham?
Почему ещё не вывешена простыня о том, что высокодуховное мостостроение лучшее в мире и эти 300 мостометров войдут в книгу Гинесса?
Пацаки, лучше не злите будущих хозяев, потом вам же хуже будет.
vezdehod 12 апреля 2018 | 10:13
Павка Корчагин вообще работал за миску баланды, а эти ведут базар о какой-то зарплате.
evgolius7 12 апреля 2018 | 10:11
Железнодорожный мост из России в Китай должен был стать частью глобального проекта «Новый шелковый путь»
Китайские фирмы поставили в Томскую область первые 20 из 460 комплексов по автоматизированной вырубке леса.
Теперь после китайских братьев и остается валежник, который будут собирать корейцы собирать..... спасибо!
Хотя...там комплексы...может и валежника нам от корейцев не достанеться.
pusin_patriot 12 апреля 2018 | 10:28
evgolius7: Там уже уровень прямой оккупации и катастрофы. Причем всё видео-материалы для анализа последствий каждый может проверить-просмотреть по спутниковым картам, и никаких тебе детальных "обзоров" с разборами, ни по телевизорам, ни по "сторонним" сайтам-ресурсам.
Эта тема должна висеть прикрепленной с напоминанием каждый месяц, так же как по свалкам, а у них вообще тишина.
Оцените масштабы по Гугл-картам, это не вырубка,
это называется захват колонии России китайскими силами под сливон володеньки:
youtube.com/watch?v=IloOgweXKo0
alo0000 12 апреля 2018 | 10:33
evgolius7: За удовольствие повернуться к Европе задом надо платить.
nikitin43 12 апреля 2018 | 10:10
показательная история путистроек - китайцы свои 2/3 моста уже лет 10 как построили ,
ze_danil 12 апреля 2018 | 10:16
nikitin43: это что
вон в Благовещенске про мост с 1988 года говорят (когда я там первый раз был, может и раньше говорильня началась). Причём китайцы уже сами предлагали его полностью построить, но россияне сопротивляются...
короче говорильня до сих пор продолжается
olegleon 12 апреля 2018 | 10:11
ну хотя бы такая новость. а то что-то Эхо сегодня ничего не пишет про обвал рубля. даже странно. может Кремлю продалась редакция?
timwlad70 12 апреля 2018 | 10:19
Строители моста из России в Китай остановили работу из-за долгов по зарплате.
Из более чем двух километров моста, России надо построить всего 300 метров. При этом пока Москва еще выбирала генерального подрядчика проекта, два года назад китайская сторона закончила свою часть, которая обрывается у российского берега. Пекин при этом высказывал недовольство темпами работы российских партнеров. Региональные власти обещают завершить строительство только к концу года.
sim202_ 12 апреля 2018 | 10:20
Да, автотранспортом маловато сибирской тайги вывозится в Поднебесную...
vaka257 12 апреля 2018 | 10:21
Начиная с 1994 года,Б.Гейтс пожертвовал на благотворительность порядка 35 млрд.
Вот сволочь...
sergs_sergs 12 апреля 2018 | 10:25
Яркий пример того кто супердержава в реальности а кто на киселев-тв
eniro 12 апреля 2018 | 10:33
sergs_sergs: Сев. Корея- тоже супердержава. Нет сомнений у народа.
timwlad70 12 апреля 2018 | 10:27
Строители моста из России в Китай остановили работу из-за долгов по зарплате.
Из более чем двух километров моста, России надо построить всего 300 метров. При этом пока Москва еще выбирала генерального подрядчика проекта, два года назад китайская сторона закончила свою часть, которая обрывается у российского берега. Пекин при этом высказывал недовольство темпами работы российских партнеров. Региональные власти обещают завершить строительство только к концу года.
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А вот интересно, почему один мост строили два подрядчика,но не один?!
Тут же конфликт интересов возникает по поводу той же зарплаты и прибылей для подрядчиков.
Тут же два подрядчика строят мост у которых совершенно разные социальные обязательства и соотвественно и цены другие.
Так что заказчик чего то наколбасил с заказом и деньгами оплачивая заказ.
max3446 12 апреля 2018 | 10:32
Утром 12 апреля стало известно, что власти Финляндии выдали второе разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2».
Соответствующий документ получен от Агентства по региональному управлению Южной Финляндии.
«Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту „Северный поток — 2” между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте.
ну вот и все каколики, гости нашего российского сайта, запасайтесь горохом, скоро вам придется сильно тужиться чтобы наполнить трубу и перекачать несколько кубометров газа, что газпром вам с барского плеча разрешит перекачать по своим ржавым трубам. Бу га га
ostapbey 12 апреля 2018 | 10:36
max3446: Строители железнодорожного моста между Россией и КНР приостановили работу из-за долгов по зарплате
Об этом сообщила прокуратура Еврейской Автономной области. Деньги за январь не получили более 120 человек. Сейчас проводится проверка, по результатам которой в отношении руководства компании-подрядчика будут приняты решения.
Мост строится через реку Амур. Работы должны быть завершены к концу года. Стоимость строительства 9 миллиардов рублей, отмечает