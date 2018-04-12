Строители моста из России в Китай остановили работу из-за долгов по зарплате.

Сейчас там работает следственная группа.

Деньги в полном объеме не получали с начала года, жалуются рабочие «Мостдорстроя». В январе и феврале частично выплатили более чем ста строителям моста, за март и апрель – ни копейки, говорят в управлении Следственного комитета по Еврейской автономной области. Именно здесь возводят железнодорожный мост через Амур. Первое подобное сооружение из России в Китай.

После начала забастовки, по данным прокуратуры, руководство предприятия решило не выдавать путевок на выезд спецтехники. А это значит, что за те дни, когда она будет стоять без дела, людям ничего платить не будут. Впрочем, как напоминает пресса, это далеко не единственный скандал вокруг стройки.

Из более чем двух километров моста, России надо построить всего 300 метров. При этом пока Москва еще выбирала генерального подрядчика проекта, два года назад китайская сторона закончила свою часть, которая обрывается у российского берега. Пекин при этом высказывал недовольство темпами работы российских партнеров. Региональные власти обещают завершить строительство только к концу года.

Железнодорожный мост из России в Китай должен был стать частью глобального проекта «Новый шелковый путь», его цель – создание сухопутного транспортного коридора между Китаем и Европой.