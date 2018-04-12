В Хабаровске сегодня день траура
В результате катастрофы вертолёта Ми-8, которая произошла накануне, погибли 6 человек. Продолжается процедура опознания тел. Власти решили выделить семьям погибших по одному миллиону рублей. также помощь окажет авиакомпания 2Восток", которой принадлежат вертолёт.
Сегодня в Хабаровск прибыли представители Межгосударственного авиационного комитета для расследования причин крушения.
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