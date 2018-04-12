Организация по запрещению химического оружия завершила расследование инцидента в Солсбери
Организация по запрещению химического оружия завершила расследование инцидента в Солсбери и направила властям Великобритании копию отчёта. Об этом сообщает газета «Дейли мэйл» со ссылкой на британский МИД. Как ожидается, документ будет предоставлен и России.
Напомним, Лондон уверен в причастности Москвы к отравлению нервнопаралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия это категорически отрицает.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
glotov 12 апреля 2018 | 10:06
Возможно, там сочинение, или изложение текста от Мэй. В отсутствие прозрачности расследования можно ожидать чего угодно.
idruker 12 апреля 2018 | 10:31
glotov: Возможно. Степень прозрачности будет ясен, когда другие страны прочитают отчет и выразят свое к нему отношение. Но особое мнение России будет проигнорировано, ибо у нее всегда особое мнение - даже о таблице умножения
snamor 12 апреля 2018 | 10:55
idruker: А если скажут, что не было никакого химоружия? Или, что вещество никакой не Новичок? У вас будет особое мнение, что Россия подкупила ученых?
Если вы заранее говорите, что чьё-то мнение будет проигнорировано, не зная что в отчёте, вы уже ангажированы.
idruker 12 апреля 2018 | 11:02
snamor: Я приму любой вердикт, вынесенных экспертами ОЗХО.
Мнение России будет проигнорировано независимо от того, что будет в отчете, ибо она уже доказала что она всегда против.
pusin_patriot 12 апреля 2018 | 10:36
glotov: "Возможно" = "highly likely" :)
Обратите внимание как все наши пропагандосы всё это время и в хвост и в гриву используют именно эти выражения и их всё устраивает. "Поговаривают", "По некоторым данным", "Возможно", "Могли быть", "Совпадение? Не думаю! (мол частное мнение одного человека без утвердительного наклонения и дальше лепим вообще хоть про марсиан в холодильнике)"
И всех всегда всё устраивало.
Только отличие, там будет результат расследования, оно уже идёт, уже будут предварительные выводы с паблик доступом, сегодня в 14 часов по мск, а у пропагандосов всё так и остаётся "Совпадение? Не думаю с Вероятно".
snamor 12 апреля 2018 | 10:58
pusin_patriot: Совпадение ли, что англичане знали кто виноват уже сразу после инцидента, безо всяких расследований?!
Это риторический вопрос.
pusin_patriot 12 апреля 2018 | 11:02
snamor: Очень специфичный был способ, я бы даже сказал. Далее тут сами закопались под ещё большие подозрения. И пока никаких санкционок с официальными оргвыводами в решения по этому эпизоду ещё не было, если не заметили. Была риторика, а очередной пакет санкционки ещё впереди уже по результатам расследования этого эпизода в наборе преступлений.
raffal 12 апреля 2018 | 11:12
glotov: ...отсутствие прозрачности расследования...
_______________________________
"Тайна следствия — одна из видов тайн, устанавливающая режим конфиденциальности в уголовном деле и ограничивающих доступ к ней, которая действует в период предварительного расследования..."
Прозрачное расследование это нонсенс. Прозрачным будет гласный, состязательный процесс с участием сторон.
pppetrov 12 апреля 2018 | 10:09
"Организация по запрещению химического оружия завершила расследование инцидента в Солсбери" - а она его начинала?
accyapa 12 апреля 2018 | 10:16
Мелкобриты пригласили не ОЗХО, а выбранных ими инспекторов из ОЗХО - все из стран НАТО.
А то, что следствие ведут подонки, здесь сомневаться не приходится. Зашли в дом, увидели домашних животных, закрыли дом и бросили животных подыхать от жажды.
Вспомнился Англицкий фильм "Тупой, ещё тупее": Мафиози в квартире тупых отрывает голову попугайчику. Тупые намёк не поняли.
Юлечка не тупая. Плохо будет себя вести, поступят также, как с персидской кошкой.
olegleon 12 апреля 2018 | 10:09
ну вот теперь все узнают какое вещество было и где оно было произведено. ведь в этом, т.е. определении места производства, должны быть заинтересованы сами британцы
tvitov66 12 апреля 2018 | 10:16
olegleon: не сомневаюсь что это предатель Родченков не выдержал и в пылу конкурентной борьбы напИсал на семью предателей Скрипалей
ostapbey 12 апреля 2018 | 10:21
olegleon: я тебе больше скажу про британцев..Британцы крайне остро реагируют на отсутствие моста через Амур.. Ждут Великий русско-китайский шелковый путь.
А Путин мост не строит..ну вот теперь все узнают какое вещество было и где оно было произведено. ведь в этом, т.е. определении места производства, должны быть заинтересованы сами британцы!!!
Даже
srk2658lu 12 апреля 2018 | 10:48
//Россия это категорически отрицает.//
Расея потеряла доверие в мире.
Поэтому можно всё отрицать.
snamor 12 апреля 2018 | 11:01
srk2658lu: Это англичане потеряли доверие в мире после дела Скрипалей. Вон пишут, что выбрали инспекторов в ОЗХО только из стран НАТО. Информацию засекретили, чего-то боятся.
idruker 12 апреля 2018 | 11:05
snamor: кто еще в мире с тобой согласен?
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 11:07
snamor: " выбрали инспекторов в ОЗХО только из стран НАТО. "
Из РФ приглашали эксперта Лугового, но он обкакался, заявив, что может инспектировать только по телефону, не слезая с унитаза.
tks 12 апреля 2018 | 11:02
Шуршат баблосы, визжат портосы, блюют поносы...