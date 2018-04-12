Военная полиция из РФ введена в сирийский город Дума, где предположительно была совершена химатака
Военная полиция из России введена в сирийский город Дума, где в субботу предположительно была совершена химическая атака. До этого войска президента Асада объявили о том, что взяли город под контроль. США на этом фоне пока не определились с действиями в Сирии.
Подразделения военной полиции в Думе в Восточной Гуте последят за порядком и помогут обеспечить безопасность, отчиталось Минобороны России. В рядах военных полицейских в Сирии много жителей Северного Кавказа, в том числе Чечни и Ингушетии. Поскольку они исповедуют ислам и являются приверженцами одного течения суннизма, у жителей Сирии это вызывает доверие к военной полиции, заявлял президент Путин в конце прошлого года. Российские военные полицейские в 10-ти километрах от Дамаска — именно на таком расстоянии расположен город Дума. Его полностью контролируют сирийские войска. Страны Запада обвиняют Башара Асада, а также Россию и Иран, которые его поддерживают в химатаке в Думе, при которой по некоторым данным погибли 70 и пострадали сотни людей.
Президент Трамп пригрозил ракетным ударом и направил к берегам Сирии эсминец Дональд Кук с 60ю ракетами. Окончательного решения пока нет, хозяин Белого дома вместе с военным руководством обсуждают несколько вариантов. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала пояснять, рассматривается ли вариант возможного прямого столкновения США с Россией в Сирии.
Премьер Тереза Мэй приказала направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. И призвала Трампа не медлить с ответом на химатаку в Думе.
Российские военные специалисты посетили место предполагаемой химической атаки, но следов применения хлора там не нашли, утверждает глава МИДа Сергей Лавров.
Комментарии40
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evgolius7 12 апреля 2018 | 10:03
Зачистка должна быть полной!!!
Ни гамма ядохимикатов не оставим Западу.
Подберём старое...зачем добру пропадать?
Нам на следующей войне потребуется!
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 10:06
evgolius7: А что ,сирийцы сами не служат в полиции? Не могу сами обеспечить порядок? Зачем им навязывать чеченских и ингушских бородачей?
kottigr1 12 апреля 2018 | 10:12
opiatnovyi63: Российская оккупационная жандармерия... В СССР в ВОВ её функции выполняли войска СС и зондеркоманды...
olegleon 12 апреля 2018 | 10:06
evgolius7: а почему же американцы не прислали свою военную полицию?
может она бы нашла "десятки жертв химатаки"?
andreyko_75 12 апреля 2018 | 10:08
Срочно!
Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»
12.04.2018г.
Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Агентство, в соответствии с законом об использовании финских вод, выдало разрешение проекту «Северный поток — 2» между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — отмечается в сообщении.
5 апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство участка газопровода в своей экономической зоне.
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 10:14
andreyko_75: Господибожемой, радость то кака для сырьевого придатка !
evgolius7 12 апреля 2018 | 10:57
Кремль постоянно напоминает, что Россия самая богатая страна в мире по части ресурсов.
У меня два вопроса:
1. Почему россияне до сих пор платят налоги?
2. Куда уходят деньги от продажи ресурсов?
kottigr1 12 апреля 2018 | 10:15
andreyko_75: В настоящее время протяженность магистральных трубопроводов в нашей стране превышает 220 тыс. км, что в 1,5 раза превышает длину магистральных железных дорог.
Вот нахера россиянам столько труб ? Что-бы в них вылететь ?
olegleon 12 апреля 2018 | 10:21
kottigr1: from_russia_with_boyaryshnik: дорогие воины ДВУ. для вас есть ещё новость про невыплату зарплаты при строительстве моста. не оставляйте такое поле сражения и смело атакуйте россиян там
kottigr1 12 апреля 2018 | 10:23
olegleon: Вы с кем там всё сражаетесь ? Народ уже устал ржать над тупостью. лживостью и трусостью путиноидов... ! ;)
olegleon 12 апреля 2018 | 10:29
kottigr1: согласен. особенно громко над этим ржали солдаты ВСУ, когда прибежали в Россию посмеяться, а заодно попросили покормить их и помыть. видимо от смеха у них голод появился.
вояка диванный, поезжай в Сирии и посмейся там, помогая "борцам с режимом". расскажешь им про трусость
kottigr1 12 апреля 2018 | 10:40
olegleon: Рад, что ты продолжаешь демонстрировать ложь, тупость и трусость присущую всем путинойдам..
Украинские пограничники прошли через территорию РФ по предварительному приглашению российских властей и ФСБ из окружения.. Они сражались не имея боеприпасов и отказались сдаваться, поставив такие условия по обеспечению коридора для выхода к своим..
А вот десантники 98‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, базирующейся в Костроме и Иванове, которые после того как их ВСУ отлавливали по всему Донбассу, слезы по щекам размазывали, сопли на кулачки наматывали и просились домой к мамкам в Россию, подальше от недружелюбных хохлов...
Твоя Сирия нафиг не нужна россиянам..
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
prade 12 апреля 2018 | 10:19
olegleon: "а почему же американцы не прислали свою военную полицию?"
А зачем американцам прислать туда свою военную полицию? Разве американцы бомбили или травили сирийскую Думу? Российская военная полиция там как раз выполняет роль зондеркоманды и зачищает местность.
olegleon 12 апреля 2018 | 10:26
prade: вот хорошо, что конкретизировали. американцы бомбили сирийскую Ракку. после чего зачистили за собой. все погибшие, включая грудных младенцев, оказались террористами ИГИЛ.
vilingrad 12 апреля 2018 | 10:30
olegleon: Вот и концы в воду. Российские басмачи не оставляют свидетелей...
echo_shar 12 апреля 2018 | 10:20
evgolius7:
А где же горы трупов и родственники пострадавших от химатаки?
kottigr1 12 апреля 2018 | 10:26
echo_shar: А где же горы трупов и родственники пострадавших от химатаки?
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Торопитесь.. Сейчас российская полиция их бульдозерами зароет и потом спрашивайте !
echo_shar 12 апреля 2018 | 10:28
kottigr1:
Да,да! И туда же всех возмущенных родственников и заодно кучу шпиёнов из десятка стран, разведовательных дронов...)))
echo_shar 12 апреля 2018 | 10:31
echo_shar: kottigr1:
И еще закопают актеров-активистов из Белых касок! )))
Кстати, где они? Почему не встречают военную полицию и не показывают место атаки и жертв атаки?
Думаю, что их просто оттуда эвакуировали, чтоб их невозможно было допросить. Вдруг кто из них расколется?! ))))))
sekretniy_fizik 12 апреля 2018 | 10:33
Эхо со своими штатными хохлотроллями все чего то пыжится. Все пытается новости о Сирии и российской военной полиции в своем извращенном понимании преподнести. Только зря пыжишься, родимое. Медленно, но верно сирийская армия очищает свою страну от всех этих террористов-оппозиционеров и наводит в ней порядок ( и нет никакого сомнения, что в конечном итоге наведет его по всей стране ). И как бы ни старался запад продлить агонию этих головорезов, ничего у него не выйдет. Несмотря на все эти заказные провокации-"химатаки" на фейковых видеороликах "белых касок".
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 10:04
Видимо эта так называемая "военная полиция" будет уничтожать следы применения химоружия?
Забавно, что её набрали из жителей тех регионов, в которых никакого порядка нет.
arye_11 12 апреля 2018 | 10:07
mikhail_spb_:
Забавно не только то, что представителей самого бандитского региона России набрали для поддержки порядка.
Намного забавнее, что российские сунниты будут помогать иранским шиитам давить сирийских суннитов.
Вот это уже намного забавнее.
pablo_moderator 12 апреля 2018 | 10:23
arye_11:
напомни , криминальную статистику в Чеченской республике , а то я забыл !
snips 12 апреля 2018 | 11:09
pablo_moderator: ты ее и не знал
olegleon 12 апреля 2018 | 10:23
arye_11: может туда израильских военных послать? им же все доверяют, и сунниты, и шииты, и они не убивают ни суннитов, ни шиитов. вот забавно будет.
или американцев. и почему они не хотят туда ехать и помогать восстанавливать мирную жизнь?
andre_klimov 12 апреля 2018 | 10:29
arye_11:
Кста, интересное дело. До воцарения династии Кадыровых в Чечне была почти половина суфитов.
pablo_moderator 12 апреля 2018 | 10:32
andre_klimov:
а эта шмара_11 большая экспертка по религиозным течениям на Сев. Кавказе ?
dorin1987 12 апреля 2018 | 10:11
mikhail_spb_: /Видимо / - Не хорошо подозревать, когда вполне уверен. Одно радует - нынешние силовики РФ на столько криворукие, что скорее потеряют половину по дороге, чем уберут.
nanaryfive 12 апреля 2018 | 10:15
mikhail_spb_: Будут есть сирийских детей и пытать женщин, травить "новичком".
agamasat 12 апреля 2018 | 10:09
Трамп опростоволосился... Ему точно надо объявлять импичмент, а то скоро будет на лацкане пиджака делать дырочки для кремлевских орденов.)
aisterh 12 апреля 2018 | 10:18
agamasat: В наше время получения ордена в Кремле - это потеря репутации. Трамп на это не пойдет :)
aisterh 12 апреля 2018 | 10:16
Добивать поползли кто выжил
viktorova 12 апреля 2018 | 10:22
Переквалификация, однако. Комбайнеры и трактористы закончили школу военной полиции.
vaka257 12 апреля 2018 | 10:24
В Сирии нашли одну неразорвавшуюся химическую бомбу сброшенную на Думу...
yurizx 12 апреля 2018 | 10:29
телами наших парней прикрывают сирийцев от возможного удара США и союзников.
aisterh 12 апреля 2018 | 10:33
yurizx: Вы этих парней видели? Которые со словами Это вам за пацанов сбрасывали кассетные бомбы на детей?
ltric 12 апреля 2018 | 10:30
Ихтамнетов стали называть полицией ?
venmud 12 апреля 2018 | 10:31
Очень разумно и в духе нашего двора на Лиговке - выбрать самое безопасное место.
petrovich_spb 12 апреля 2018 | 10:45
Господа из МинОбороны! Не забудьте вОвремя передать предупреждение своим "суннитам-полицейским" об американском налете. А то опять будет, как в прошлый раз, от 100 до 300 и молчание Пескова.
eduard53 12 апреля 2018 | 11:03
В рядах российских военных полицейских в Сирии много жителей СевКавказа.
Поскольку они исповедуют ислам и приверженцы одного течения - суннизма,
у сирийцев это вызывает доверие к военной полиции, заявил Путин ..."
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Ладно, самозванец с компами-инетами не дружит, но челядь-то его Википедия не забанила. Можно бы прочитать и далее ...
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