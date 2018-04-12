Военная полиция из РФ введена в сирийский город Дума, где предположительно была совершена химатака

Военная полиция из России введена в сирийский город Дума, где в субботу предположительно была совершена химическая атака. До этого войска президента Асада объявили о том, что взяли город под контроль. США на этом фоне пока не определились с действиями в Сирии.

Подразделения военной полиции в Думе в Восточной Гуте последят за порядком и помогут обеспечить безопасность, отчиталось Минобороны России. В рядах военных полицейских в Сирии много жителей Северного Кавказа, в том числе Чечни и Ингушетии. Поскольку они исповедуют ислам и являются приверженцами одного течения суннизма, у жителей Сирии это вызывает доверие к военной полиции, заявлял президент Путин в конце прошлого года. Российские военные полицейские в 10-ти километрах от Дамаска — именно на таком расстоянии расположен город Дума. Его полностью контролируют сирийские войска. Страны Запада обвиняют Башара Асада, а также Россию и Иран, которые его поддерживают в химатаке в Думе, при которой по некоторым данным погибли 70 и пострадали сотни людей.

Президент Трамп пригрозил ракетным ударом и направил к берегам Сирии эсминец Дональд Кук с 60ю ракетами. Окончательного решения пока нет, хозяин Белого дома вместе с военным руководством обсуждают несколько вариантов. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала пояснять, рассматривается ли вариант возможного прямого столкновения США с Россией в Сирии.

Премьер Тереза Мэй приказала направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии. И призвала Трампа не медлить с ответом на химатаку в Думе.

Российские военные специалисты посетили место предполагаемой химической атаки, но следов применения хлора там не нашли, утверждает глава МИДа Сергей Лавров.