Действующий президент Азербайджна Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах
По официальным данным, за него проголосовали 86% избирателей. При этом явка составила почти 75%.
Помимо Алиева на пост президента претендовали ещё 7 кандидатов. По новой Конституции Азербайджана президент избирается на 7-летний срок.
Комментарии10
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opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 09:37
Надо же!Кто бы мог такое предвидеть!
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 09:49
Надо же, подпиндосная марионетка демонстрирует несменяемость власти.
pavelmistery 12 апреля 2018 | 09:54
xoxlbizombi: Вообще-то Алиев пророссийская марионетка
costs 12 апреля 2018 | 10:08
pavelmistery: эх ! жесткая предвыборная борьба )))
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 09:44
Братья азербайджанцы, судя по процентам, мы с вами однояйцевые, ну в смысле... близнецы.
rom8883 12 апреля 2018 | 09:49
Не ушёл совок из азеров.
lass925 12 апреля 2018 | 09:57
обычный среднеазиатский феодал...
eduard53 12 апреля 2018 | 10:06
Ещё один наследно-пожизненный КимЧенИльхам ...
Хрензна, чего тут больше - мракобесно-средневековой азиатчины,
или прививки коммунячьего вождизма ...
angrew 12 апреля 2018 | 10:23
Опять 86%! Что за магическое число? А, вообще, бывший совдеповский народ( в большинстве своем) нуждается в вечном царе при обязательном ухудшении материального и социального положения, закручивании гаек. повальном воровстве чиновников от власти.
Да...странная популяция была выведена в нашей местности.
snips 12 апреля 2018 | 10:37
angrew: в шумерской мифологии боги много разных народов пока достигли желаемого результата , были и тупые и алчные и просто уродливые