Союз журналистов России предлагает ввести штрафы за отказ властей предоставлять информацию
По словам главы Союза Владимира Соловьёва, также чиновников необходимо наказывать в тех случаях, когда они не спешат с ответами на критические материалы. Глава Союза журналистов напомнил, что эти инициативы ранее поддержал президент.
Комментарии9
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ritty Павел Арзамасцев 12 апреля 2018 | 09:36
Он чего дурку гонит - Ст. 5.39 КоАП
rom8883 12 апреля 2018 | 09:46
ritty: Как плевали на этот закон, так будут плевать на следующий.
edyatel 12 апреля 2018 | 10:29
rom8883: А с какой стати администрация должна тратить своё рабочее время на бесполезное занятие.
Журналисты хотят переложить свои заботы на плечи других, но кто будет это оплачивать.
Зачем они тогда нужны?
ilja13 12 апреля 2018 | 11:10
edyatel: Такая же ситуация иногда возникает когда под видом обращения гражданина какой-нибудь пронырливый юрист или даже адвокат получает профессиональный ответ, который потом выдаёт за результаты "своей работы" и ну и, ясное дело, получает за это деюжку. Как понятно "не три копейки"....)))))
gvs 12 апреля 2018 | 09:40
Штрафовать будут журналистов. За то, что не те вопросы задают )))
ha12raz 12 апреля 2018 | 09:43
И информация то ведь чисто патриотическая......и то чиновники плюют.
Может журналюшки такие ?
venya_duplo 12 апреля 2018 | 10:00
А журналистов будут штрафовать за отказ предоставлять источник информации? Вот когда будут, тогда и чиновников будут наказывать за отказ предоставлять информацию. Паритет должен быть везде.
edyatel 12 апреля 2018 | 10:34
Журналисты и так как собаки, вьются вокруг власти, а дай им волю начнут за пятки кусать.
Любая информация стоит денег, а они хотят зарабатывать за чужой счёт.
ilja13 12 апреля 2018 | 11:07
Очередные глупости или "буря в стакане воды"....)))) Есть Федеральный закон № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации".
В соответствии с которым гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении его обращения, по решению суда. Есть административная ответственность за отказ должностного лица в предоставлении информации - административный штраф на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей между прочим. Либо неучи, либо бесполезные идиоты, что один, так и другой....)))))