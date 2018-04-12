Строители железнодорожного моста между Россией и КНР приостановили работу из-за долгов по зарплате

Об этом сообщила прокуратура Еврейской Автономной области. Деньги за январь не получили более 120 человек. Сейчас проводится проверка, по результатам которой в отношении руководства компании-подрядчика будут приняты решения.

Мост строится через реку Амур. Работы должны быть завершены к концу года. Стоимость строительства 9 миллиардов рублей, отмечает ТАСС.