Строители железнодорожного моста между Россией и КНР приостановили работу из-за долгов по зарплате
Об этом сообщила прокуратура Еврейской Автономной области. Деньги за январь не получили более 120 человек. Сейчас проводится проверка, по результатам которой в отношении руководства компании-подрядчика будут приняты решения.
Мост строится через реку Амур. Работы должны быть завершены к концу года. Стоимость строительства 9 миллиардов рублей, отмечает ТАСС.
Комментарии11
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calorad 12 апреля 2018 | 09:36
Все для фронта! Все для победы!
ostapbey 12 апреля 2018 | 09:49
calorad: а за что держаться, если и моста нет!!!
А денег и подавно!!
Даже!!
post_v 12 апреля 2018 | 10:01
ostapbey:
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так всё дело в том, что со стороны Китая половина моста построена еще два года назад...
грозит ли мосту черная карма за невыплату зарплаты строителям?
Тогда ведь даже освящение не поможет, пока строителям все долги не выплатят...
gvs 12 апреля 2018 | 09:38
Сама возможность приобщиться к повышению величия Россирии должна мотивировать сильнее зарплаты )))
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 09:39
Все деньги ушли в Сирию и Крым, а также в карманы братков НашегоВсё!
pavelgen Павел Гендельман 12 апреля 2018 | 09:41
Уважаемые господа! Это клевета на наш строй и лично товарища Путина! Сейчас не 90-ые, мы уже с колен встали, миру "Кузькину мать" показали. В Сирии победили, Крым присоединили! Вчера Медведев лично всей стране рассказал о наших экономических "успехах"! Путин заботиться о стране и лично о каждом гражданине уже 18 полных лет! Мы живем счастливо, у нас все есть и если Путин позовет, то ... ну дальше как в песне!
С уважением,
Павел
menjadostali 12 апреля 2018 | 10:00
неужели китайцы украли?
putin_itogy 12 апреля 2018 | 10:01
Денег нет. Но вы, держитесь!
Хорошего вам настроения! ))
akrayzler 12 апреля 2018 | 10:12
putin_itogy: Идиеты! Все делается и решается очень просто! Еси перенести границу так, чтобы весь мост оказался у них, так и платить деньги рабочим не надо. Пусть это будет их головной болью.
punyoshohlai 12 апреля 2018 | 10:07
Это очень дорогой мост получается. Гораздо дороже, чем "Золотые Ворота". Даже несмотря на то , что мы строим только полмоста.
blahovdav 12 апреля 2018 | 10:26
Этот мост большой подарок китайским дружбанам для облегчения передвижения танков и другой техники для освобождения своей земли от путлеровской хунты! Байкалнаш, Амурская ротаньнаш ( кто там служил, тот поймет) , Приморьенаш! - вот негласное условное название этого моста у трудолюбивых китайцев....