Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус

Соответствующие спутниковые снимки появились в интернете. Как отмечает «КоммерсантЪ», корабли передислоцированы в море из-за готовящихся ударов США по Сирии. Предполагается, что это будет ответ на применение сирийскими военными химического оружия.

Тем временем сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, сообщил начальник Центра по примирению Юрий Евтушенко.

Соединённые Штаты, напомним, возлагают ответственность за химатаку на Сирию и Россию. Белый дом рассматривает несколько вариантов ответного удара.

США рассчитывают, что Россия изменит свое поведение на международной арене. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс:

«Президент еще не принял решения о действиях США в Сирии, у него есть несколько вариантов. Мы обсуждаем и рассматриваем каждый из них, но пока не приняли окончательного решения. Президент возлагает ответственность за применение химического оружия на Россию и Сирию. Также он предельно ясно высказался, что отношения между Россией и США находятся на невероятно низком уровне, виной тому несколько факторов. Мы также считаем, что Россия зарекомендовала себя в качестве отрицательного персонажа, но надеемся, что это изменится».

Ранее в своем Twitter американский президент написал, что России стоит подготовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.