Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус
Соответствующие спутниковые снимки появились в интернете. Как отмечает «КоммерсантЪ», корабли передислоцированы в море из-за готовящихся ударов США по Сирии. Предполагается, что это будет ответ на применение сирийскими военными химического оружия.
Тем временем сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, сообщил начальник Центра по примирению Юрий Евтушенко.
Соединённые Штаты, напомним, возлагают ответственность за химатаку на Сирию и Россию. Белый дом рассматривает несколько вариантов ответного удара.
США рассчитывают, что Россия изменит свое поведение на международной арене. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс:
«Президент еще не принял решения о действиях США в Сирии, у него есть несколько вариантов. Мы обсуждаем и рассматриваем каждый из них, но пока не приняли окончательного решения. Президент возлагает ответственность за применение химического оружия на Россию и Сирию. Также он предельно ясно высказался, что отношения между Россией и США находятся на невероятно низком уровне, виной тому несколько факторов. Мы также считаем, что Россия зарекомендовала себя в качестве отрицательного персонажа, но надеемся, что это изменится».
Ранее в своем Twitter американский президент написал, что России стоит подготовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
Комментарии77
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meteor1908 12 апреля 2018 | 09:31
Заходят в тыл американской армии? Цусима форева?
serge_moro 12 апреля 2018 | 09:33
meteor1908: Он проснулся в поту.,и пытался восстановить в памяти сон,который ему снился. А снилось ему,что он одержал убедительную победу в Сирии .
Америкосы испугались его мультиков и решили уйти по-доброму из Средиземного моря. Весь кремлевский бомоннд торжествовал победу и подымал тосты за лучшее российское оружие,которое побеждает без всякого использования .Просто громким именем-оружие от России ,от Путина разбивает любого врага..Когда американцы увидели авианосец ''Адмирал Кузнецов'' , до них дошло ,что его называют Кузей . А раз он Кузя,значит прямой родственник Кузькиной матери . Зачем же америкосам иметь дело с матерью Кузи,зная,что о ней упоминал еще Хрущев 57 лет назад .
.Путину Госдура и Матвиенко присвоили звание генералиссимуса России за выдающееся руководство боевыми действиями в мультфильмах, и на каналах российского телевидиния. Враг капитулировал и убрался восвояси к себе за океан. Санкции все отменены и Путин вошел при жизни в историю наравне с генералиссимусами Суворовым и Сталиным. Через 30 лет он становится первый триллионер в мире и наслаждается своим величием,и богатством . Но,вдруг в конце его сна появилась оппозиция с лицами Немцова,Политковской,Литвиненко.Все они несут здоровый плакат,где написанo -Путин -мафиозилиссимус .И хозяин проснулся мгновенно от необычного,резкого сочетания этого слова.
Зашел его главный помощник и сказал,чтоТрамп прислал предупреждение , куда он будет наносить удары и чтобы вся русская армада убралась с этого места в течение 12часов. Путин тяжело вздохнул и очередной раз выполнил приказ рыжего президента,которому он помог прийти к власти в США..
vezdehod 12 апреля 2018 | 09:36
Можно сурово хмурить брови и надувать от гнева щёки, но - лучше пораньше смыться от Гундяевского греха подальше.
luger_max_otto 12 апреля 2018 | 09:38
Оно и правильно: там скоро будет очень даже неуютно. И лучше свалить заранее.
shicotus_live 12 апреля 2018 | 09:42
Хомячье, ну почему же вы такие идиоты?)))
Ессно, что при возможном ударе никакие корабли не будут стоять на базе.
В история такое уже было и кончилось очень и очень плохо. Про Перл Харбор никто из вас не слышал?
andreyko_75 12 апреля 2018 | 09:49
Срочно!
Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»
12.04.2018г.
Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Агентство, в соответствии с законом об использовании финских вод, выдало разрешение проекту «Северный поток — 2» между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — отмечается в сообщении.
5 апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство участка газопровода в своей экономической зоне.
from_russia_with_boyaryshnik 12 апреля 2018 | 09:49
shicotus_live: Вот пральна, слушайте шута , с ним все советуются , что делать и как жить дальше . И Трамп и путин. Благо палаты рядом ;)))
shicotus_live 12 апреля 2018 | 10:03
from_russia_with_boyaryshnik: Идиот, если я скажу, что дважды два, это четыре, для нормальных людей это очевидно. Это только для тебя что то из серии "непознанного")))
vaka257 12 апреля 2018 | 09:56
В Москве прошли особо секретные совещания по теме ответа на удар США по Сирии. Детали ответа еще прорабатываются, но уже решено, где именно он последует.
Основной ответный удар Россия нанесет на Первом канале, поддержку ему окажут Россия1, Звезда и фейсбук Маши Захаровой...
tvitov66 12 апреля 2018 | 10:04
Надеюсь наши боевые звездолеты космических войск дадут мощный и сокрушительный отпор! #такпобедим
shicotus_live 12 апреля 2018 | 10:05
vaka257: А что делать, если война идет исключительно в голове Трампа и его твиттере/)))
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 10:37
shicotus_live: " война идет исключительно в голове Трампа и его твиттере/))) "
поэтому российские "коробки" драпанули, как ошпаренные - памперсы выдали только офицерскому составу, а рядовые героическим российские матросы будут делать в штаны.
Или кактам в методичке написано? Российский Космическо-Морской Флот вышел на боевые позиции?
duch_nic 12 апреля 2018 | 11:04
archibald_dandy_esquire: //..поэтому российские "коробки" драпанули, как ошпаренные...//
Всем давно известно, что самые лучшие адмиралы получаются из либероидов!
Когда их флоту грозит ракетный удар, они всегда скапливаются в тесной бухте, глушат двигатели и ждут, когда пролетит мимо. Тактика у них такая - запугать противника своей тупостью.
speculyant 12 апреля 2018 | 10:01
shicotus_live: идиоты-то идиоты,но бабки в долларах... ;0))
snikkersnepper 12 апреля 2018 | 10:15
shicotus_live:
В Средиземке уже пару дней назад объявлены учения ВМФ с ракетными стрельбами. С "Дональдом Куком" в качестве мишени (шутка). Естессно, щас все в море.
Истерящим психам с "военными кораблями" об этом не сообщили.
shicotus_live 12 апреля 2018 | 10:19
snikkersnepper: Я смотрю этот самый кук у амеров в каждой бочке затычка)) Просто какой то Фигаро))
duch_nic 12 апреля 2018 | 11:07
shicotus_live: Дональду уже пошёл третий десяток лет.
Его не жалко. ;)
ringmenn 12 апреля 2018 | 11:11
shicotus_live: Конечно не будут, они уже дали деру!!!
vaka257 12 апреля 2018 | 09:52
У пропагандонов на ТВ начала проскакивать правда-матка:
"Мы попали в ту ловушку, в которую нас загнали. Крым, Донбасс, Сирия это ловушка в которую мы втянулись.Мы не можем противостоять даже Украине на Донбассе..."
fanisos 12 апреля 2018 | 10:39
serge_moro: оппозиционер литвиненко???? окуеть...стукач он ёпти. И правильно его отправили в мир иной. Ты то же потенциальный стукач. Тебе то же "туда" надо.
ringmenn 12 апреля 2018 | 11:08
serge_moro: Верховный мультипликатор - звучит гордо!!
lager23 12 апреля 2018 | 10:05
Сломаную подводную лодку бросили в порту или вытащили на буксире?
А, Путен приедет командовать операцией, или его галера на сервисе в Италии?
gvs 12 апреля 2018 | 09:32
Слились )))
hastings 12 апреля 2018 | 09:45
gvs: никто не слился, это маневры перед наступлением!
punyoshohlai 12 апреля 2018 | 09:50
hastings: это маневры перед наступлением
Перед наступлением чего?
tvitov66 12 апреля 2018 | 10:01
punyoshohlai: Будут наступать на весь Мир СРАЗУ - возьмут его в кольцо и ПУбедят ... правда только по телевизеру, зато многократно и с большим воодушевлением
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 10:11
tvitov66: Хохлоскакел, весь мир сидит дома, это только амерам и великим украм не терпится сдохнуть.
fr312 12 апреля 2018 | 10:05
hastings: ты наверное первый пойдёшь наступать за ротенбергов-сечиных?
vaka257 12 апреля 2018 | 09:33
И это лишь только от комментария Трампа в твитторе...
vladimir1_57 12 апреля 2018 | 09:45
vaka257: И это лишь только от комментария Трампа в твитторе...
\\
Самолет E-4B, командный пункт на случай ядерного конфликта, тоже вылетел от твита Трампа?
kryymsdyk 12 апреля 2018 | 10:03
vladimir1_57: Путин в бункере небось сидит и ссытся уже?
duch_nic 12 апреля 2018 | 11:11
kryymsdyk: Да, я тоже вчера читал, что Путин с_сыт. Только не в бункере, а со Спасской башни и прям в мозг либероидов. ;)
Шибстдику моча в голову уже ударила. ;)))
vaka257 12 апреля 2018 | 09:35
Малоизвестный факт: «рейд Гиркина на Славянск 12.04.14» полностью скопирован с «рейда Басаева на Будённовск», начиная от километража, состава колонны и кончая поставленными целями....
nanaryfive 12 апреля 2018 | 09:38
vaka257: Не неси сюда свой хохло-мусор с ТСН.
olegleon 12 апреля 2018 | 09:44
nanaryfive: диванные войска Украины приведены в повышенную готовность и уже третьи сутки круглосуточно ведут борьбу на российских сайтах.
hunterhead 12 апреля 2018 | 10:08
olegleon: "диванные войска Украины приведены в повышенную готовность и уже третьи сутки круглосуточно ведут борьбу на российских сайтах."
Диванные путенские портянки из улицы Оптиков не сдаются - они нажрались "Боярышника" для храбрости и с криками "ватники не сдаются!" в американском интернете срут где попало и как попало...:-D
olegleon 12 апреля 2018 | 10:15
hunterhead: т.е. Эхо Москвы это "американский интернет"?? или украинский? а может, я и не заметил, это украинская редакция Эха Москвы, т.е. Киева???
hunterhead 12 апреля 2018 | 10:32
olegleon: "Эхо Москвы это "американский интернет"??"
Интернет создали американцы, интернет работает на американских технологиях, значит он американский. И создали американцы интернет для всего мира, где люди могут общатся свободно, несмотря на расу, вероисповедание или политические взгляды. А если тебе, olegleon, везде мерещатся украинцы, обращайся к доктору и меньше смотри "Соловьиный помет". :-D
boseal 12 апреля 2018 | 09:45
vaka257: Да-да, и чай они пили непременно с тремя ложками сахара. Не надоело Вам сей бред постить? Кстати, а какую больницу удерживал Гиркин с сотоварищами, взяв в заложники около 1600 жителей Славянска и сколько милиционеров было убито ими?
punyoshohlai 12 апреля 2018 | 09:47
vaka257:
Учителя у обоих одни и те же
mikhail_spb_ 12 апреля 2018 | 09:35
Морячки бросили без боя свою базу и драпают?
Интересно, а роснаёмники успели запрыгнуть на отчаливающие корабли или остались ждать прилёта томагавков?
sg80g 12 апреля 2018 | 09:42
mikhail_spb_:
Тупое ты жЫвотное. Ты не поверишь, хомяк, но корабли твоих хозяев ТОЖЕ вышли из своих баз ))))
andre_klimov 12 апреля 2018 | 09:45
mikhail_spb_:
Ну, а какой смысл защищать РЭБ и склады? К тому же эта часть порта, подаренная Сирией, неглубоководна и дно каменистое - работы по углублению нецелесообразны. Тоннажнэ суда за денежку якорюются на стоянках сирийской части Тартуса. Заодно понятно, чего стоят громкие заявления о "грозном ответе если что". Трамп грозится и ничего неделает, Путин грозится и бежит. Нет, ну они просто созданы друг для друга! :))
zik14 12 апреля 2018 | 09:56
mikhail_spb_: дружище, да вы редкостного тупоумия "жЫвотное")))
naivnyk 12 апреля 2018 | 09:36
А что они на причале стоять должны, ждать пока их разбомбят? Элементарная военная тактика, в случае возможного военного столкновения
hunterhead 12 апреля 2018 | 09:44
naivnyk: "А что они на причале стоять должны, ждать пока их разбомбят?"
Надеюсь российский межгалактический морской флот успел памперсы надеть? :-D
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 10:13
hunterhead: Памперсы - это по части янкерсов.
ostapbey 12 апреля 2018 | 10:33
xoxlbizombi: а лаптерсы это по части путлерсов??
Даже??
snips 12 апреля 2018 | 10:46
ostapbey: запас нательных крестиков
hunterhead 12 апреля 2018 | 10:34
xoxlbizombi: "Памперсы - это по части янкерсов."
Оказывается - это только в твоих мокрых снах, xoxlbizombi...:-D
dorin1987 12 апреля 2018 | 09:49
___: /ждать пока их разбомбят? / - Так вчера же "ольгино" тысячью глоток орало о том, что надо уже давно пиндосам показать что к чему? Вот так, поджимая хвост и убегая РФ показывает ярче некуда :)
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 10:15
dorin1987: Тупая кастрюля, ты вообще в курсе, что корабли воюют не в порту, а в море?
dorin1987 12 апреля 2018 | 10:22
___: /Тупая кастрюля,/ - Награда. Да и ваша зацикленность на кухонной утвари вызывает опасения...
/ы вообще в курсе, что корабли воюют не в порту, а в море?/ - Уважаемый, а где я утверждал обратное?
Уважаемый куратор этого персонажа - он ведет диалог с собой, не выполняя даже минимум. Примите меры. Заранее благодарен.
blindpew_33 12 апреля 2018 | 09:56
naivnyk: а их уже собирались бомбить?
Где можно почитать про эти угрозы?
rom8883 12 апреля 2018 | 10:12
blindpew_33: У Трампа.
xoxlbizombi 12 апреля 2018 | 10:17
blindpew_33: В твиттере трампампусика
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 09:36
Тикают хлопцы.
ukov 12 апреля 2018 | 09:38
vasya_von_smetankin:
Тикают хлопцы.
______________________________________________
Прямо как в Дебальцево.
vladimirgornitsky 12 апреля 2018 | 09:39
Прямо как крейсер "Варяг".
Кстати, когда исполняют известную песню, из нее обычно выкидывают один куплет - видимо, из соображений политкорректности.
"Из пристани верной мы в битву идем,
Навстречу грозящей нам смерти,
За Родину в море открытом умрем,
Где ждут желтолицые черти!"
Интересно, будут ли в случае чего затапливать российские корабли на этот раз. Если бледнолицые черти начнут атаку.
shmuel63 12 апреля 2018 | 09:50
vladimirgornitsky: На мой взгляд, атаки бледнолицых не будет. Трамп ее оттягивает потому, что идут прямые тайные переговоры с Россией. Как недалекий и не слишком удачливый бизнесмен и шоумен, Трамп подходит к политике, как к сделке и телепередаче. На этом поле Путин его обставит.
vladimirgornitsky 12 апреля 2018 | 10:06
shmuel63:
Я поэтому и написал "если", а не "когда".
snips 12 апреля 2018 | 11:01
shmuel63: путин обставит только рф он уже навставлял пистонов сам себе , если шоворить путин это россия , то это бдсм чистейший
petrovich_spb 12 апреля 2018 | 09:40
Правильное решение. И вообще, домой пора. Ну, не потянете вы контроль над сирийской нефтью. Да и, как налогоплательщик, я вас об этом не просил.
max3446 12 апреля 2018 | 09:41
39-й президент США Джимми Картер предостерёг Дональда Трампа об опасности каких-либо военных действий против России, Северной Кореи или Сирии, заявив, что молится за мир.
«Я молюсь за то, что чтобы наша страна не ввязалась в вйону, не преувеличивала и не усугубляла вызовов, исходящих от Северной Кореи, России или Сирии», — цитирует Картера агентство Associated Press.
«Я только надеюсь, что он (Трамп — прим. РВ) сможет так же ясно я и как другие президенты осознать, что любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества», — добавил он.
«Крупномасштабное военное столкновение опасно тем, что контроль над ситуацией утратить очень легко», — предостерегает Трампа и его «ястребов» лауреат Нобелевской пермии мира Картер.
Агентство отмечает, что «демократ до мозга костей» Картер подвергал республиканца Трампа критике по ряду поводов, заявляя, что «многие американцы» уже понимают, что «совершили ошибку», избрав Трампа главой государства.
Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, на этом посту его сменил Рональд Рейган. В 2002 году Карьер стал лауреатом Нобелевской премии мира.
ostapbey 12 апреля 2018 | 09:56
max3446: Слыш, юрыст, если ты знаешь что В 2002 году Карьер стал лауреатом Нобелевской премии мира...То уж наверняка знаешь в коком году Путьен станет лауреатом ШНОБЕЛЕВСКОЙ премии мира??
Даже??
alo0000 12 апреля 2018 | 09:41
При первом же шухере смылись?
detul 12 апреля 2018 | 10:41
alo0000: Просто вышли на боевые позиции. И те, и другие.
yurizx 12 апреля 2018 | 09:46
пугаем американцiв
venmud 12 апреля 2018 | 09:46
"корабли передислоцированы в море из-за готовящихся ударов США по Сирии."
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Специалисты, пожалуйста переведите это с военного на диванный. Готовятся к атаке или разумно обоссались?
fr312 12 апреля 2018 | 10:09
venmud: ну воякам тоже нет никакого резона подыхать за пыню и асада.
venmud 12 апреля 2018 | 10:27
fr312: "нет никакого резона подыхать"
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Постойте, уважаемый. А как же честь и выпирающее достоинство?
fr312 12 апреля 2018 | 10:03
ну наконец то с пыней заговорили на его родном, понятном любому гопнику языке ,другого он не понимает!
testmeter 12 апреля 2018 | 10:06
Это демонстрация нашей грозной силы проклятым пиндосам. Еще главного козыря Подводно-Космических Сил РФ не было показано - погружения на глубину по непредсказуемой траектории с учетом кривизны Земли
venmud 12 апреля 2018 | 10:20
testmeter: "грозной силы не было показано с учетом кривизны Земли."
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О какой кривизне грозной силы может идти речь, когда она после "мощнейшего" помахивания просто висит, как засохший стручок.
nikto_nikak 12 апреля 2018 | 10:12
Адмиралы всегда были умнее отмороженных десантных генералов и ГРУшных замполитов.))))
agamasat 12 апреля 2018 | 10:15
Трамп еще не понял, что кремль никогда не изменится, ибо считает себя властелином мира, а то и центром Вселенной?)
detul 12 апреля 2018 | 10:44
agamasat: По ходу событий как раз Вашингтон считает себя властелином мира. Скажите, когда киевские власти применят на Донбассе хлорные бомбы, то американцы ударят ракетами по Киеву?