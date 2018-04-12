После реставрации на ВДНХ открывается павильон «Космос»

В день космонавтики его посетит президент Владимир Путин.

Павильону «Космос» вернули исторический облик, восстановлен стеклянный купол и люстра в форме кремлевской стены.

Специалисты провели сложные инженерные работы: раньше павильон не мог принимать посетителей в холодное время, а теперь его двери открыты круглый год. Владимир Путин осмотрит экспонаты выставки, в том числе аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин, макеты орбитального комплекса «МИР» и грузового корабля «Прогресс», отмечает агентство ТАСС. В павильоне планируют открыть центр «Космонавтика и авиация». В экспозицию, в частности, войдут экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса и архивные документы. В создании центра принимали участие госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех». В нем представлены аппараты виртуальной реальности и космическая «Сфера» с кинотеатром 5D.

Павильон «Космос» был построен в 1939 году. Для посетителей обновленный центр откроется 13 апреля.