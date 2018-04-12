Британские власти получили отчет Организации по запрещению химического оружия по т.н. «делу Скрипалей»

Копии документа направят и другим членам этой структуры, в том числе и России.

Итоги расследования независимых инспекторов ОЗХО должны опубликовать сегодня в полдень по лондонскому времени. Как пишет Daily Mail, со ссылкой на британский МИД, с просьбой направить документ другим странам обратилось правительство Соединенного Королевства. Это, как полагают в Лондоне, должно показать прозрачный подход к расследованию в противовес поведению Москвы, которая, как говорят в британском правительстве, предпочитает запутывать и отвлекать внимание от покушения на бывшего полковника ГРУ и его дочь.

Впрочем, постпред России при ОЗХО ранее предупреждал, что мандат организации не предполагает поиск виновных в попытке отравить Сергея Скрипаля. Тем временем британская полиция опубликовала новое заявление его дочери Юлии. Там говорится, что она отказывается от услуг российского посольства. Кроме того, дочь бывшего офицера ГРУ попросила свою двоюродную сестру Викторию Скрипаль прекратить попытки навестить ее

В посольстве России в Лондоне высказывают сомнения в подлинности заявления Юлии Скрипаль.