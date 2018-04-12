Сирийские военные установили полный контроль над территорией Восточной Гуты близ Дамаска

По крайней мере, так утверждают в российском центре по примирению. Там отмечают, что в этом районе приступает к работе российская военная полиция.

Накануне о вводе российских подразделений в город Думу сообщил первый зам.начальника оперативного Управления Генштаба Виктор Познихир. По его словам, Дамаск уже начал восстанавливать Восточную Гуту. При этом он назвал имитацией со стороны «белых касок» сообщения о химической атаке в Думе.

Накануне Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что не менее 500 человек обратились за медпомощью после применения химического вещества в Думе. Соединённые Штаты готовятся нанести удар в ответ на химатаку.