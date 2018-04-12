Сирийские военные установили полный контроль над территорией Восточной Гуты близ Дамаска
По крайней мере, так утверждают в российском центре по примирению. Там отмечают, что в этом районе приступает к работе российская военная полиция.
Накануне о вводе российских подразделений в город Думу сообщил первый зам.начальника оперативного Управления Генштаба Виктор Познихир. По его словам, Дамаск уже начал восстанавливать Восточную Гуту. При этом он назвал имитацией со стороны «белых касок» сообщения о химической атаке в Думе.
Накануне Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что не менее 500 человек обратились за медпомощью после применения химического вещества в Думе. Соединённые Штаты готовятся нанести удар в ответ на химатаку.
Комментарии4
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midnightblues 12 апреля 2018 | 09:04
Значит,замочит их трампуша
e_mae 12 апреля 2018 | 09:05
Центр российской дезинформации это надежный источник.
mjau 12 апреля 2018 | 09:06
Уже не только "Бекые каски", ни и ВОЗ подтверждает применение ОВ в Думе! Неужели весь мир против Сирии и России?..
mikr 12 апреля 2018 | 09:07
А разве Трамп еще не написал в Твиттере, что это сделано усилиями американской коалиции?