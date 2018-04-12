В Новой Зеландии запрещена разведка новых нефтегазовых месторождений

В правительстве говорят, что оберегают будущие поколения от пагубных последствий изменения климата. Решение властей было критически встречено оппозиционными партия Новой Зеландии. Их лидеры отмечали, что компании нефтегазовой отрасли создают тысячи рабочих мест и ежегодно пополняют госбюджет.

Отметим, что введённый запрет не подразумевает отзыва уже выданных лицензий на разведку месторождений.