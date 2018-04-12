В Новой Зеландии запрещена разведка новых нефтегазовых месторождений
В правительстве говорят, что оберегают будущие поколения от пагубных последствий изменения климата. Решение властей было критически встречено оппозиционными партия Новой Зеландии. Их лидеры отмечали, что компании нефтегазовой отрасли создают тысячи рабочих мест и ежегодно пополняют госбюджет.
Отметим, что введённый запрет не подразумевает отзыва уже выданных лицензий на разведку месторождений.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 12 апреля 2018 | 08:50
Там, наверно, и нынешнему поколению достается от добычи нефти-газа ?
Что то не слышно про новозеландских мультимиллиардеров.
neburzhui2 12 апреля 2018 | 08:56
ha12raz:
Вот это и есть социалистическая идеология. Ребята живут в достатке и жопу не рвут за сверхприбыль.