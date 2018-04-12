В Японии высокопоставленного чиновника Минфина обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам СМИ

Эту тему поднимали в ходе прений в местном парламенте. Там рассказали, что чиновник спрашивал, можно ли их потрогать за грудь и приглашал пойти с ним в отель. Представители оппозиционных партий назвали немыслимой ситуацию, когда подобные высказывания допускает человек, занимающий столь высокий пост в Минфине.