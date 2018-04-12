В Японии высокопоставленного чиновника Минфина обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам СМИ
Эту тему поднимали в ходе прений в местном парламенте. Там рассказали, что чиновник спрашивал, можно ли их потрогать за грудь и приглашал пойти с ним в отель. Представители оппозиционных партий назвали немыслимой ситуацию, когда подобные высказывания допускает человек, занимающий столь высокий пост в Минфине.
Комментарии5
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andre_klimov 12 апреля 2018 | 08:53
Чиновнику - каюк. Даже если выяснится, что обвинения ложные. Одна из самых жёстких в этом отношении систем. При этом удивительно сочетаются одновременно такие крайности, как 2 месяца заключения за каждый "непристойный" снимок девушки, сделанный без её согласия, "женские" вагоны для часов пик и законодательное разрешение на секс девочкам с 14 лет (при условии её желания).
book_publisher 12 апреля 2018 | 08:55
В Японии официально разрешено трахать школьниц. И ничего...
book_publisher 12 апреля 2018 | 09:01
Школьная проституция в Японии называется Эндзё-косай и поощряется обществом. Школьная форма у девочек считается модной, если юбка настолько короткая, что видно трусики.
book_publisher 12 апреля 2018 | 09:03
Лапать девушек за задницу в Токийском метро считается нормой.
- О каком домогательстве в этой стране может идти речь? Очевидно, что это - политическая заказуха...
melnikov_ivan_85 12 апреля 2018 | 08:56
andre_klimov: ///и законодательное разрешение на секс девочкам с 14 лет (при условии её желания)///
В Японии с 13 лет.