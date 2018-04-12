В Госдуме рассмотрят в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает соцсети удалять фейковую информацию

В Госдуме сегодня будут рассматривать в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает соцсети удалять фейковую информацию. Это инициатива представителей «Единой России». Они считают, что у соцсетей обязательно должно быть на территории России своё представительство. Ранее документ одобрил профильный комитет нижней палаты парламента, отметив, что ко второму чтению он нуждается в серьёзной доработке.