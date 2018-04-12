В Госдуме рассмотрят в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает соцсети удалять фейковую информацию
В Госдуме сегодня будут рассматривать в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает соцсети удалять фейковую информацию. Это инициатива представителей «Единой России». Они считают, что у соцсетей обязательно должно быть на территории России своё представительство. Ранее документ одобрил профильный комитет нижней палаты парламента, отметив, что ко второму чтению он нуждается в серьёзной доработке.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 12 апреля 2018 | 08:47
И соц.сети запретят.......серьезно доработают.
А вы чего ждете ?
deti_sgoreli_izza_karlika 12 апреля 2018 | 08:51
ha12raz: А кто будет решать фейк или не фейк? Или депутаны держат русских за скот, не умеющий сам разобраться чему верить, а чему нет?
olegleon 12 апреля 2018 | 08:55
deti_sgoreli_izza_karlika: "Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг в среду заявил законодателям, что Интернет нуждается в той или иной форме регулирования.
Он обещал, что компания Facebook выявит и, в случае необходимости, лишит другие фирмы возможности получать доступ к ее платформе, а также даст 2,2 миллиардам пользователей возможность изолировать себя от «третьих сил».
«Если вы и другие социальные сети не возьмете ситуацию под контроль, ни у кого из нас не будет никакой приватности, – заявил ведущий демократ в Комитете по торговле Билл Нельсон."
taglit 12 апреля 2018 | 09:00
olegleon: тогда предвыборное выступление путина надо срочно удалить из сетей!
vasilevich58 12 апреля 2018 | 09:09
Заменить интернет на территории России на "ихтамнет"!
kir_pich_101 12 апреля 2018 | 08:52
ha12raz: Доработают напильником.
Останется Расейская сеть - рукописные объявления на столбе
sparky 12 апреля 2018 | 08:55
А кого назначат Главным цензором?
platonnekafrin 12 апреля 2018 | 08:57
Если завтра война, то самая большая опасность для Родины в том, что Дума станет выпускать законы круглосуточно.
bakero 12 апреля 2018 | 08:57
Уверенными шагами в тоталитаризм!
tremens_delirium 12 апреля 2018 | 08:59
Не дай бог. Эху ж придётся три четверти информации удалять. Замучаются пыль глотать.
mikegolubchik 12 апреля 2018 | 08:59
Люди просто уйдут на те платформы куда не дотянуться руки цензоров.
e_mae 12 апреля 2018 | 08:59
Если это будет реально действующий закон, то телевизор надо будет удалить весь под корень, напрочь удалить.
gregor 12 апреля 2018 | 09:02
В Госдуме рассмотрят в первом чтении резонансный законопроект, который обязывает соцсети удалять фейковую информацию
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
То что в декларации , у Солнцеподобного, вписан ржавый гараж , скиф, и коляска от мотоцикла "Иж " ...это фейковая информация или где ?
alexandr400 12 апреля 2018 | 09:07
Какой бред. А фейковая информация по версии ЕР? Когда все госСМИ является сплошным фейком.