Магазины в России могут наделить правом продажи безрецептурных лекарств без лицензии

Об этом сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на законопроект, который доработали в Минпромторге. Продуктовой сети достаточно будет уведомить Росздравнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности. В законопроекте также представлен перечень из 34 групп безрецептурных препаратов. В первоначальной версии документа предполагалось, что магазины будут получать лицензию для того, чтобы осуществлять продажу таких лекарств.