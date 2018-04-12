Магазины в России могут наделить правом продажи безрецептурных лекарств без лицензии
Об этом сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на законопроект, который доработали в Минпромторге. Продуктовой сети достаточно будет уведомить Росздравнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности. В законопроекте также представлен перечень из 34 групп безрецептурных препаратов. В первоначальной версии документа предполагалось, что магазины будут получать лицензию для того, чтобы осуществлять продажу таких лекарств.
Комментарии3
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andre_klimov 12 апреля 2018 | 08:41
Несколько странно - то есть аптекам нужна лицензия на торговлю медпрепаратами, а продуктовым сетям - нет? И это при том, что даже на торговлю БАДами нужно оформлять кучу бумаг? Задумка сама по себе хорошая, но в текущем российском положени дел - просто западня для предприятий торговли.
Очень похоже на действия Herbalife в России - много идиотов попались в эту ловушку и налоговая их потом раздела догола. Кстати - по спискам, любезно предоставленным самой ХерВамЛайф.
neburzhui2 12 апреля 2018 | 08:58
Это не нужно ни аптекам, ни магазинам, ни гражданам.
Правительство идиотов в отставку.
killbalafre 12 апреля 2018 | 09:04
Чтобы найти выпивку (боярышник) к закуске теперь нет необходимости тащиться в аптеку