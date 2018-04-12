Мосгорсуд проверит законность приговора бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву
Он осуждён на 8 лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов. Апелляционное рассмотрение предполагает проверку доказательств, положенных в основу приговора.
Предполагается, что Улюкаева привезут в суд из СИЗО.
Комментарии4
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chapter_2 12 апреля 2018 | 08:35
Рыба гниёт с головы, а государство - с правосудия.
ansh 12 апреля 2018 | 08:40
chapter_2: Носильщик и грузчик 20 кг. денег, взяточник Улюкаев, относится к голове рыбы-государства.
vasilevich58 12 апреля 2018 | 09:05
ansh: Коррупционер Сечин гораздо "головее"!
greeg1 12 апреля 2018 | 08:42
Алексей Валентинович. Для вас есть хорошая новость. Дерипаска навернулся.