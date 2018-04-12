Россия продолжает лидировать в космической сфере, уверено большинство россиян

Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа, рассказал ТАСС представитель Центра Иван Леконцев.

Сегодня по случаю Дня космонавтики на ВДНХ в Москве торжественно откроют павильон «Космос», которому в результате реставрации вернули исторический облик.