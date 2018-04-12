Россия продолжает лидировать в космической сфере, уверено большинство россиян
Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа, рассказал ТАСС представитель Центра Иван Леконцев.
Сегодня по случаю Дня космонавтики на ВДНХ в Москве торжественно откроют павильон «Космос», которому в результате реставрации вернули исторический облик.
Комментарии49
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serg571 12 апреля 2018 | 09:08
Зато этому большинству разрешают ходить на выборы президента, правда только в качестве лохов.