Организация по запрещению химоружия завершила расследование инцидента в Солсбери

Организация по запрещению химического оружия завершила расследование инцидента в Солсбери и направила властям Великобритании копию отчёта. Об этом сообщает газета «Дейли мэйл» со ссылкой на британский МИД. Как ожидается, документ будет предоставлен и России.

Напомним, Лондон уверен в причастности Москвы к отравлению нервнопаралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия это категорически отрицает.