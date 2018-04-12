Организация по запрещению химоружия завершила расследование инцидента в Солсбери
Организация по запрещению химического оружия завершила расследование инцидента в Солсбери и направила властям Великобритании копию отчёта. Об этом сообщает газета «Дейли мэйл» со ссылкой на британский МИД. Как ожидается, документ будет предоставлен и России.
Напомним, Лондон уверен в причастности Москвы к отравлению нервнопаралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Россия это категорически отрицает.
Комментарии10
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mikr 12 апреля 2018 | 08:41
И - молчок. Теперь думают, что с этим результатом делать.
andre_klimov 12 апреля 2018 | 08:48
mikr:
Отчего же - направили результат британским властям. Там сперва по результатам этого отчёта без лишнейшумихи проведут необходимые следственные действия. ОЗХО работало для расследованиия а не для развлечения публики.
И, кстати, властям Британии отчёт уже направлен. А России - "ожидается", но не уточняется когда и в каком виде. Вполне возможно, что отчёт России будет предоставлен вместе сдругими материалами расследования. Перед судом -
для ознакомления и подготовки к процессу.
vezdehod 12 апреля 2018 | 09:03
mikr:
И - молчок. Теперь думают, что с этим результатом делать.
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Читайте внимательно...Результаты ПЕРЕДАНЫ и России - ждём реакции нашей Маши.
hagana 12 апреля 2018 | 09:08
vezdehod: Реакция Маши известна заранее - вывсёврете !
yrykrs 12 апреля 2018 | 08:41
Ждём подробностей.
avalonger 12 апреля 2018 | 08:44
Как можно что-то категорически отрицать без расследования? На воре шапка горит.
sg80g 12 апреля 2018 | 08:58
avalonger:
Ты не охуел? А как можно обвинять без раследования? В правовом государстве до самого конца судебного заседания нельзя уботреблять слово преступник, а только подсудимый. А ту без всякого расследования не только обвинили, но и наказание вынесли. Но почему то ничего другого от лживых ьританских пидорасов и не ожидалось. Все улики уничтожены, свидетели спрятаны, от "расследования" остались одни мультики..
polba 12 апреля 2018 | 09:08
avalonger:
Вы изнасиловали, убили и съели любимую болонку вашей бабушки.
И не смейте этого отрицать без расследования.
gregor 12 апреля 2018 | 09:06
Организация по запрещению химоружия завершила расследование инцидента в Солсбери
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А Песков и Захарова ,от имени Кремля ,опровергают что они Песков и Захарова .
Это всё Сорос и Навальный сделали ,по просьбе ....... Березовского .
kara 12 апреля 2018 | 09:07
странная позиция Эха.на других СМИ написано,что ОЗХО не только направило доклад,но и выложит в открытый доступ сегодня в 14 по Москве.
и еще,Британия схитрила,и легко может не признать расследование ОЗХО. оставила себе пути для отхода.