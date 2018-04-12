Сирийские военные установили полный контроль над территорией Восточной Гуты близ Дамаска
По крайней мере, так утверждают в российском центре по примирению. Там отмечают, что в этом районе приступает к работе российская военная полиция.
Накануне о вводе российских подразделений в город Думу сообщил первый зам.начальника оперативного Управления Генштаба Виктор Познихир. По его словам, Дамаск уже начал восстанавливать Восточную Гуту. При этом он назвал имитацией со стороны «белых касок» сообщения о химической атаке в Думе.
Накануне Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что не менее 500 человек обратились за медпомощью после применения химического вещества в Думе. Соединённые Штаты готовятся нанести удар в ответ на химатаку.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neburzhui2 12 апреля 2018 | 08:36
Штаты утрутся. Забыли кузькину мать суки :-))
neburzhui2 12 апреля 2018 | 08:42
Вернее - вспомнили.
Трамп с "ястребами" пересмотрел "Вспомнить всё"
:-)))))))))))))))))
rampa 12 апреля 2018 | 08:49
neburzhui2: надеюсь, что помнят. И знают, чем эта "кузькина мать" закончилась.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 08:44
А что, Асад там уже никто? Почему наши полицаи должны поддерживать порядок?
olegleon 12 апреля 2018 | 08:57
opiatnovyi63: потому что так договорились с другими. их и вывозили под нашим присмотром.
предлагаешь ваших полицейских туда прислать или американских?
vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 08:44
Если точнее, то это были "сирийские шахтёры и трактористы", а не военные.
Сейчас вообще мода такая - никто не хочет в шахтах и на тракторах работать, поэтому военторги и такие популярные.
all_seeing74 12 апреля 2018 | 08:44
Ахах!! 333 китайский раз!!)))
trekhgorny 12 апреля 2018 | 08:45
Путин сказал, что в Сирии нет наших военных. Чего вы врёти, какая военная полиция, что за войска?
ostanovka 12 апреля 2018 | 08:54
Непонятное сообщение:ведь Россия трижды освободила тройную территорию Сирии.
Не может там быть вообще никого, после расстрелов великолепными русскими крылатыми ракетами и 120 ежедневных боевых вылетов русских карателей с мегатонн СМИ взрывчатки, сбрасываемой прицельно на проклятый исис, его сотни миллионов штабов и триллионы заводов по производству взрывчатки.
Но, с другой стороны, теперь амерам можно спокойно отстреляться по ихтамнетам.
Рашко-мамки, приготовились бежать в кассу, получать пять миллионов деревянных, при предъявлении тушки сынули и наличии подтверждающих документов, которых у вас нет по определению.