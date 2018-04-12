Британское издательство выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея»
Британское издательство сегодня выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея». В ней описываются события, которые происходили в Советском Союзе, а также в России в конце XX – начале XXI века. Якунин пишет, что хотел познакомить именно иностранного читателя с непростым периодом в истории страны и развеять некоторые заблуждения и мифы.
В дальнейшем «Коварная колея» может быть издана на русском языке.
Комментарии11
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bratec_kot 12 апреля 2018 | 08:24
Новейший триллер - " Злая моль в шубохранилище"
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 08:33
bratec_kot: Якунин из того же кооператива, что и наш прославленный Гарант?
bratec_kot 12 апреля 2018 | 08:50
opiatnovyi63:
Дас-с Он даже был его председателем.
book_publisher 12 апреля 2018 | 08:37
Якунин, похоже, тоже хочет понюхать "novichok".
arye_11 12 апреля 2018 | 08:26
англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея».
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"Коварная колея"...???
А причем здесь "колея"?
Книга Владимира Якунина должна называться - "Я - Вор".
danko_swinja 12 апреля 2018 | 08:30
arye_11: член трехколёсный не копируй чужие сообщения.
ansh 12 апреля 2018 | 08:29
Было бы это во времена однопартийца Кобы, этого владельца шубохранилища, "писателя", чекиста и коммуниста, кончили бы.
max3446 12 апреля 2018 | 08:29
В этом году Россия проводит чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля. Как ожидается, на это соревнование прибудет множество туристов из разных уголков света, в том числе из Великобритании, пишет Daily Express.
Между тем у собирающихся на ЧМ-2018 британцев должны вызывать беспокойство не только местные фанаты.
В стране существует ряд «необычных законов», несоблюдение которых может грозить путешественникам не только штрафом, но и тюрьмой, предупреждает издание.
в России иностранцы должны всегда иметь при себе оригиналы паспортов и предъявлять их по требованию представителей властей. В противном случае отдыхающие будут вынуждены выплатить крупный штраф, утверждает Daily Express.
Желание запечатлеть местную архитектуру может быть очень заманчивым. Но необходимо помнить, что в России запрещено фотографировать военные строения и персонал.
Более того, под определение «стратегически важный объект» подпадают даже аэропорты. Нарушившие этот закон могут быть задержаны и арестованы, обращает внимание издание.
В последнее время выросла популярность беспилотников, которые позволяют путешественникам легко получить панорамные снимки. Однако любому, кто использует эти летательные аппараты без полученного как минимум за сутки разрешения российских властей, грозит крупный штраф, уверяет Daily Express.
Издание также напоминает: несмотря на то что гомосексуализм в России не преследуется законом, пропаганда ЛГБТ в стране находится под запретом. Определение запрещённой активности «расплывчато», но за нарушения туристы могут подвергнуться аресту и депортации.
Кроме того, если британские туристы решат путешествовать по России на машине, то должны убедиться, что их номера не покрыты грязью или пылью. Иначе полицейские могут остановить водителей и мгновенно выписать штраф.
Неужели в Британии все это разрешено, раз для них такие запреты являются странными?
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 08:31
max3446: И какое ЭТО имеет отношение к Якунину, тем более, к его коварной колее?
apels 12 апреля 2018 | 08:31
Упал на дно. Глубоко законсперированный агент :)
punyoshohlai 12 апреля 2018 | 08:36
С вероятностью 146%, он не написал о своём участии в развале уголовного дела, в благодарность за что получил на кормление РЖД.