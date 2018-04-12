Британское издательство выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея»

Британское издательство сегодня выпустит в продажу англоязычную книгу бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Коварная колея». В ней описываются события, которые происходили в Советском Союзе, а также в России в конце XX – начале XXI века. Якунин пишет, что хотел познакомить именно иностранного читателя с непростым периодом в истории страны и развеять некоторые заблуждения и мифы.

В дальнейшем «Коварная колея» может быть издана на русском языке.