Таганский суд Москвы проведёт подготовительную беседу по иску Роскомнадзора к мессенджеру «Телеграм»
По её итогам будет назначено рассмотрение по существу.
Накануне юристы мессенджера направила ходатайство с просьбой отложить беседы, чтобы лучше ознакомиться с материалами. Они подтвердили что требования ФБ предоставить доступ к частной переписке пользователей не конституционны и технически неисполнимы.
Комментарии2
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luger_max_otto 12 апреля 2018 | 08:29
Интересно, сколько отстегивают роскомпозору провайдеры VPN...
greeg1 12 апреля 2018 | 08:35
Вчера закачал. А то 16 ГБ девать некуда.