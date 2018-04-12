Таганский суд Москвы проведёт подготовительную беседу по иску Роскомнадзора к мессенджеру «Телеграм»

По её итогам будет назначено рассмотрение по существу.

Накануне юристы мессенджера направила ходатайство с просьбой отложить беседы, чтобы лучше ознакомиться с материалами. Они подтвердили что требования ФБ предоставить доступ к частной переписке пользователей не конституционны и технически неисполнимы.