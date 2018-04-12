В Хабаровске сегодня день траура
В результате катастрофы вертолёта Ми-8, которая произошла накануне, погибли 6 человек. Продолжается процедура опознания тел. Власти решили выделить семьям погибших по одному миллиону рублей. также помощь окажет авиакомпания 2Восток", которой принадлежат вертолёт.
Сегодня в Хабаровск прибыли представители Межгосударственного авиационного комитета для расследования причин крушения.
Комментарии3
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vasya_von_smetankin 12 апреля 2018 | 08:31
А теперь ещё и Хабаровск подвёл Владимира Владимировича...
Надеюсь, хабаровчане уже извинились.
vla7815 12 апреля 2018 | 08:43
vasya_von_smetankin: Еще один ( очередной ) удар в спину. А путину всё до фонаря. Скоро очередная инаугурация. Жизни радуется. О друге Асаде день и ночь думает и заботится.
vla7815 12 апреля 2018 | 08:38
При путине дни траура в России стали регулярными. Путин сам траур для России. При нем страна медленно и мучительно умирает без всяких перспектив на лучшее. Уже с каждым днем всё хуже и хуже. А могильщики - эти самые 76% верноподданных путинцев.