В Хабаровске сегодня день траура

В результате катастрофы вертолёта Ми-8, которая произошла накануне, погибли 6 человек. Продолжается процедура опознания тел. Власти решили выделить семьям погибших по одному миллиону рублей. также помощь окажет авиакомпания 2Восток", которой принадлежат вертолёт.

Сегодня в Хабаровск прибыли представители Межгосударственного авиационного комитета для расследования причин крушения.