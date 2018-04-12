Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятника оперному певцу Дмитрию Хворостовскому

Он ушел из жизни в ноябре прошлого года. Памятник Дмитрию Хворостовскому может быть установлен в парке Зарядье — об этом РИА Новостям сообщили в комиссии Мосгордумы по монументальному искусству. Для окончательно решения этого вопроса должны быть получены заключения двух столичных департаментов и местных депутатов — как раз сегодня их и должны рассмотреть на заседании комиссии. Памятник предлагается передать городу в дар. В Мосгордуме также пояснили, что хотя мемориальная доска в честь народного артиста по закону может быть установлена не ранее чем через пять лет после его смерти, в отношении памятников никакие временные ограничения не применяются.

После смерти Хворостовского его имя было присвоено красноярскому театру оперы и балета — именно там он начинал свою карьеру певца. Прах народного артиста, согласно его завещанию, был разделен — одна урна была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая же — на родине, в Красноярске. Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56 году жизни после продолжительной болезни.