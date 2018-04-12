Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу Алексея Улюкаева
Бывший глава Минэкономразвития будет присутствовать на заседании. Апелляционная инстанция Мосгорсуда изучит жалобу защиты. Адвокаты просят отменить приговор Алексею Улюкаеву и оправдать его. Замоскворецкий суд признал бывшего министра виновным в получении взятки размером 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, Улюкаев потребовал деньги в качестве «премии» за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти», напоминает РБК. Бывшего главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Он лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил штраф в размере более 130 миллионов рублей. Сам Алексей Улюкаев свою вину не признает. Сейчас бывший министр находится в «Кремлевском централе» в СИЗО «Матросская тишина». Глава Минфина Антон Силуанов в конце марта отметил, что ему «не хочется верить» в вину Улюкаева и он по-прежнему считает его своим товарищем.
Комментарии2
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ansh 12 апреля 2018 | 08:11
Тоха товарищ Лёши по переноски 22-кг сумок? Чертов либераст, пользуется тем, что власть у "абсолютного либерала" (с) Путина. Его товарища взяли с поличным, с 20 кг. денег, которые дедушка, надрываясь, погрузил в свой служебный а/м.
А Тохе "не хочется верить". Даун, что ли?
andromedus 12 апреля 2018 | 08:33
ansh: Ну, а у Ролдугина нашли в офшорных чемоданах не 20 миллионов, а 2 миллиарда долларов.
Это не 20 киллограмов, 2 тонны денег.
И чё? Кого в путинской России это интересует? А тебе, троль, твои 10.80 достанется, да сломанная страна, на поколения отставшая от цивилизованного мира.