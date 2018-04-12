"США все еще не приняли окончательного решения, применять ли силу против Сирии"

В Белом доме говорят, что у президента есть и другие возможности ответить на применение Дамаском химического оружия. На столе у Дональда Трампа все еще лежат несколько вариантов, среди них и те, что не предполагают применение военной силы. В любом случае, пока что они находятся на рассмотрении, говорит пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Сколько этих вариантов, она не уточняет, также как и то, есть ли среди них те, которые предполагают вероятность прямого столкновения с Россией. Между тем накануне истек срок, который сам Трамп отводил себе же для принятия окончательного решения о возможном ударе по силам Башара Асада. Тем временем Великобритания, по данным Telegraph, направила к берегам Сирии свои подводные лодки. В состоянии готовности находятся самолеты британских ВВС на Кипре. А премьер страны Тереза Мэй вызывает своих министров на совещание, где будут обсуждать вопрос об участии в операции против Дамаска, пишет Daily Mail. Еще накануне глава британского правительства предлагала повременить, чтобы дождаться убедительных доказательств применения силами Асада химического оружия в пригороде сирийской столицы Думе. Москва же, по сведениям «Коммерсанта», рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары, чтобы исключить возможность потерь с российской стороны. В то же время Россия неоднократно предупреждала, что намерена сбивать ракеты, которые будут направлены против Сирии.