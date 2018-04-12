США все еще не приняли окончательного решения, применять ли силу против Сирии
В Белом доме говорят, что у президента есть и другие возможности ответить на применение Дамаском химического оружия. На столе у Дональда Трампа все еще лежат несколько вариантов, среди них и те, что не предполагают применение военной силы. В любом случае, пока что они находятся на рассмотрении, говорит пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Сколько этих вариантов, она не уточняет, также как и то, есть ли среди них те, которые предполагают вероятность прямого столкновения с Россией. Между тем накануне истек срок, который сам Трамп отводил себе же для принятия окончательного решения о возможном ударе по силам Башара Асада. Тем временем Великобритания, по данным Telegraph, направила к берегам Сирии свои подводные лодки. В состоянии готовности находятся самолеты британских ВВС на Кипре. А премьер страны Тереза Мэй вызывает своих министров на совещание, где будут обсуждать вопрос об участии в операции против Дамаска, пишет Daily Mail. Еще накануне глава британского правительства предлагала повременить, чтобы дождаться убедительных доказательств применения силами Асада химического оружия в пригороде сирийской столицы Думе. Москва же, по сведениям «Коммерсанта», рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары, чтобы исключить возможность потерь с российской стороны. В то же время Россия неоднократно предупреждала, что намерена сбивать ракеты, которые будут направлены против Сирии.
Комментарии29
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mikr 12 апреля 2018 | 08:08
//...В Белом доме говорят, что у президента есть и другие возможности ответить на применение Дамаском химического оружия...//
Например, писануть чего-нибудь эдакого в Твиттер. Действительно, вся Россия в шоке от последних трех эпистолярных шедевров американского президента.
lelik_79 12 апреля 2018 | 08:13
mikr: очень жаль Трампа, по его твитам похоже, что у него проблемы сор здоровьем
rottor 12 апреля 2018 | 08:18
lelik_79: себя пожалей.
nnikolay 12 апреля 2018 | 08:27
lelik_79:
There is a method in his madness, как говорят " партнеры" кой-кого.
grizzlybear 12 апреля 2018 | 08:35
lelik_79:
Подобного рода проблемы существуют о большого числа людей в России. Именно по утрам. Но все поправляется свежим воздухом, здоровым сном и рассолом. :)
Главное - убрать в этот момент руки от компьютера.
eternity88 12 апреля 2018 | 08:17
mikr: Во-во. Или, например, писануть чего-нибудь в Конгресс насчет новых санкций в отношении "союзников Асада". Нищебродствующих портков, конечно, обвалом курса рубля и разгромом Русала не проймешь - не про их нищебродскую честь пирожок, но те, кому реально все эти "сигналы" посылаются, слышат их хорошо, прям нутром слышат, жирком своим нутряным ощущают. Все, включая Владимира Владимировича, потому что завтра, когда и до портков в виде урчания в желудке дойдет, они, про этот дешевый патриотизм забыв, к нему за пайкой побегут.
avp235 12 апреля 2018 | 08:44
mikr:
Трамп только написал что-то в Твиттере, а весь Российский флот тут-же свалил из Тартуса, а сирийские самолеты перебазировались в Хмеймим. Если Твиттер настолько эффективен, то зачем растрачивать ресурсы? Лучше подождать когда через несколько дней они вернутся на свои места.
perestarok 12 апреля 2018 | 08:10
"США все еще не приняли окончательного решения, применять ли силу против Сирии"
Путину нужно , как Ыну, предупредить Трампа, Мей и Макруха, что ответка будет по их странам. Быстро откатятся.
serge_moro 12 апреля 2018 | 08:12
perestarok: Он проснулся в поту.,и пытался восстановить в памяти сон,который ему снился. А снилось ему,что он одержал убедительную победу в Сирии .
Америкосы испугались его мультиков и решили уйти по-доброму из Средиземного моря. Весь кремлевский бомоннд торжествовал победу и подымал тосты за лучшее российское оружие,которое побеждает без всякого использования .Просто громким именем-оружие от России ,от Путина разбивает любого врага..Когда американцы увидели авианосец ''Адмирал Кузнецов'' , до них дошло ,что его называют Кузей . А раз он Кузя,значит прямой родственник Кузькиной матери . Зачем же америкосам иметь дело с матерью Кузи,зная,что о ней упоминал еще Хрущев 57 лет назад .
.Путину Госдура и Матвиенко присвоили звание генералиссимуса России за выдающееся руководство боевыми действиями в мультфильмах, и на каналах российского телевидиния. Враг капитулировал и убрался восвояси к себе за океан. Санкции все отменены и Путин вошел при жизни в историю наравне с генералиссимусами Суворовым и Сталиным. Через 30 лет он становится первый триллионер в мире и наслаждается своим величием,и богатством . Но,вдруг в конце его сна появилась оппозиция с лицами Немцова,Политковской,Литвиненко.Все они несут здоровый плакат,где написанo -Путин -мафиозилиссимус .И хозяин проснулся мгновенно от необычного,резкого сочетания этого слова.
Зашел его главный помощник и сказал,чтоТрамп прислал предупреждение , куда он будет наносить удары и чтобы вся русская армада убралась с этого места в течение 12часов. Путин тяжело вздохнул и очередной раз выполнил приказ рыжего президента,которому он помог прийти к власти в США..
protiv777 12 апреля 2018 | 08:45
serge_moro: Сочини прокладка лучше как кудрявый с чертями общается.
rottor 12 апреля 2018 | 08:30
perestarok: для этого требуются яйца, а не один только голый торс.
Путин в ответ введёт продэмбарго для собственных граждан...
sergirusso 12 апреля 2018 | 08:18
ДУРАКАВАЛЯНИЕ...
sg80g 12 апреля 2018 | 08:21
"А я ему дам сдачи. Другим способом" (с) Служебный роман.
Понятно почему англы хвост поджали.
"В ходе операции по освобождению района Восточная Гута были уничтожены британские военнослужащие, в т.ч. из 22 батальона Специальной авиационной службы (SAS), оставшиеся в живых взяты в плен. Информация поступила от источников, близких к информационному отделу Сирийской арабской армии, сообщают источники в спецслужбах Франции."
Их кто то туда звал? Собственно как и вояк Рыжего и Микрона..
eternity88 12 апреля 2018 | 08:30
sg80g: "Информация поступила от источников, близких к информационному отделу Сирийской арабской армии, сообщают источники в спецслужбах Франции"
Ну да, в пятьсот вагнеровцев под дэйр эз зором не винегретом на песке легли, а в подкоп на вашингтон ушли и с лопатами на ядерных батарейках уже, вжик, и под Белым домом в Вашингтоне вылезли, Трампа в плен без единого выстрела взяли. В ближайшее время ожидается объявление о капитуляции США по всем вопросам и навечно! "Информация поступила от источников, близких к информационному отделу Генштаба ВС РФ, сообщают источники в спецслужбах ДНР"
eternity88 12 апреля 2018 | 08:34
sg80g: Вы бы там в своих "источниках" уж сговорились бы как-нибудь наконец. А то все с трусами поверх шортиков ходите - на одних ваших помойках их всех вчерась только изловили и уничтожили, на других - еще 1-3 апреля. )))))))))))))))
sergirusso 12 апреля 2018 | 08:24
1. На столе у Дональда Трампа все еще лежат несколько вариантов, среди них и те, что не предполагают применение военной силы. Сейчас отказаться - облажаться.
2.Глава британского правительства предлагала повременить, чтобы дождаться убедительных доказательств применения силами Асада химического оружия в пригороде сирийской столицы Думе. Ей нужно решение Басманного суда города Москвы?
3.Москва же, по сведениям «Коммерсанта», рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары, чтобы исключить возможность потерь с российской стороны. Ну тогда асадовцы убегут из этих мест и США смогут наказать Башара только разбомбив детские сада и больницы.
Дурака валяние...
putin_itogy 12 апреля 2018 | 08:28
Сильный путин испугал весь мир...
Своими мультяшками,
и надувными резиновыми изделиями..))
protiv777 12 апреля 2018 | 08:47
putin_itogy: Ну да, ты своей физиономией мир сильнее пугаешь.
mercer57 12 апреля 2018 | 08:34
Дональд, давай уже шарахни по этим мразям ! Весь мир тебе спасибо скажет.
mikr 12 апреля 2018 | 08:37
mercer57: По Вашингтону?
mercer57 12 апреля 2018 | 08:54
mikr: по братушке плешивой крысы - Асаду, ну и Вагнера, конечно же, не забыть покрошить..... наверняка этих ублюдков не всех добили в Дейр-эз-Зоре...))))
mikr 12 апреля 2018 | 09:02
mercer57: Слишком поздно опомнились... Умные ракеты уже полетели...
protiv777 12 апреля 2018 | 08:50
mercer57: Белоленточное отребье возомнило себя всем миром?
andre_klimov 12 апреля 2018 | 08:35
Однако, уже полученный результат впечатляет. Похоже, Трампу не чужда утиная охота. Во всяком случае он знает как и для чего "поднять на крыло". Лучше любой разведакции или ударнойоперации сработал комический твит - вскрыты "схроны" асадо-хизбалонских сил (такой панической миграции войск, по-моему, ещё не было), продемонстрировано наглядно, кто является спонсором войны в Сирии, и, что самое главное, прекратились атаки на мирное население, как по мановению волшебной палочки. Пишите, Дональд, пишите - ваши твитерные гэги имею весьма благотворный эффект, даже если Вы расчитывали совсем на другое :))
davi__koloradov 12 апреля 2018 | 08:36
"Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»"
"Ожидание удара США по Сирии породило очередную волну пропагандистского бреда о способности российских самолетов «ослепить» электронику американских кораблей. На самом деле ответить нам нечем. Все, что остается нашим летчикам, морякам и ракетчикам, – молча наблюдать, как США будут наносить удары по Сирии, да прикрывать от случайных ракет собственные военные базы." (c)
protiv777 12 апреля 2018 | 08:53
davi__koloradov: Ты то кастрюля чего бегаешь, повизгиваешь как шакал вокруг Шерхана? В случае заварушки твой укрогабон затопчут и даже не заметят.
davi__koloradov 12 апреля 2018 | 09:00
protiv777:
То есть, по теме тебе сказать нечего, чмо пригоженское.
Рашке нечем ответить на Американский "день гнева". ;))
mixaeless 12 апреля 2018 | 08:39
В связи с высказываниями Трампа (о том, у кого ядерная кнопка больше) ему на email стал приходить спам вроде такого:
"Увеличь свою ядерную кнопку на 5 см всего за неделю! Простой и надёжный рецепт по ссылке!"
protiv777 12 апреля 2018 | 08:42
"сбивать ракеты, которые будут направлены против Сирии." Это не прекратиться ни когда пока не прекратиться совсем. Поэтому нужно сбить источник всех проблем последние четверть века - США.