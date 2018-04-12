Суд в Москве сегодня решит вопрос о продлении срока ареста двум фигурантам «кокаинового дела»
Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов обвиняются в контрабанде наркотиков из Аргентины. Следствие просит оставить из под стражей до середины лета. 10 апреля суд продлил до 12 июля срок ареста третьему фигуранту дела Али Абянову.
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sasass 12 апреля 2018 | 08:04
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