Суд в Москве сегодня решит вопрос о продлении срока ареста двум фигурантам «кокаинового дела»

Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов обвиняются в контрабанде наркотиков из Аргентины. Следствие просит оставить из под стражей до середины лета. 10 апреля суд продлил до 12 июля срок ареста третьему фигуранту дела Али Абянову.