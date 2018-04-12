Госдума сегодня вернется к законопроекту, расширяющему полномочия судебных приставов
Им могут предоставить право блокировать порочащую граждан и юрлица информацию в интернете. Судебные приставы смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки такой информации, если на этот счет есть решение суда. Законопроект будет слушаться в третьем чтении.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bratec_kot 12 апреля 2018 | 07:53
Кто о чем, а этим все интернет покою не дает.Чего бы им еще запретить, прямо зудит в седалище мегадумка
danko_swinja 12 апреля 2018 | 07:58
bratec_kot: вот это правильно!
snips 12 апреля 2018 | 08:17
danko_swinja: иди тунца тулеевского лососни заслужил
prutkov100 12 апреля 2018 | 08:31
Примут и чё ? Наворованное сразу станет невидимым ?
neburzhui2 12 апреля 2018 | 08:32
Сейчас псы буржуйские начнут выкидывать из квартир на улицу за долги и будет вам интернет на свежем воздухе...
sim202_ 12 апреля 2018 | 07:54
Солидные господа хотят получше спрятать от общества
информацию о наворованном...
vla7815 12 апреля 2018 | 07:56
То, что путин со своими сообщниками не ведёт, а гонит страну вместе с населением в пропасть - это порочащая путина информация ????????
wuwer 12 апреля 2018 | 07:59
Порок, он на лице и в делах ваших...а не в интернете
gennomov 12 апреля 2018 | 08:04
Судебные приставы это узаконенный рэкет сформировавшийся вместе с властью в лихие девяностые в эффективную криминальную силу, поэтому ввести для них табельное оружие, утюги и паяльники.
sasass 12 апреля 2018 | 08:06
Идиоты продолжают крутить гайки с сорванной резьбой....
greeg1 12 апреля 2018 | 08:10
В нормальных государствах свобода слова всегда была над всеми законами и ветвями власти. Что же касаемо физлиц, то порядочного человека никогда козлом не назовут.
anti_populist 12 апреля 2018 | 08:11
во всем мире суд. пристав занимается охраной суда и бандитов, возвратом долгов и тд... только у нас им делать нечего, надо им еще интернет-хомячков подбросить. зато при покупке через них конфиската дальнейшие разборки с должником оставляют всецело вам на потеху... у суд. пристава нет силушек въселить должника или отобрать чужое... оно может только продавать... чужое
max3446 12 апреля 2018 | 08:19
В ночь с 10 на 11 апреля усилились обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны Украины. Обстреляно более десяти населённых пунктов, в том числе с применением тяжёлой крупнокалиберной артиллерии. Семь мирных жителей получили ранения. По неофициальным данным, есть и убитые.
Депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко, комментируя действия украинских боевиков, подчеркнул, что Россия должна сделать всё необходимое для того, чтобы защитить своих соотечественников на Донбассе.
Текст комментария предоставлен «Русской Весне» пресс-службой депутата.
«Украина продолжает неприкрытую военную агрессию, которая по сути является актом кровавого геноцида Украины против мирного населения Донбасса. Пора вводить норму в законодательстве РФ об уголовной ответственности за посягательство на жизнь или убийство российских соотечественников.
То, что происходит сегодня на Донбассе, — это прямая ответственность Порошенко и его соучастников по преступлениям, называющих себя украинскими властями.
И для них конкретно, для бандеровских нелюдей, убивающих жителей Донбасса, должен быть снят мораторий на смертную казнь. Такие нелюди не имеют права жить и обязаны ответить за свои преступления!» — заявил Козенко.
tks 12 апреля 2018 | 08:23
Реальными исполнения и служба уже давно не занимается, больше всё тупой бумажной работой. Теперь ещё и виртуальные исполнения будут.