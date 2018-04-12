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07:47, 12 апреля 2018

Госдума сегодня вернется к законопроекту, расширяющему полномочия судебных приставов

Им могут предоставить право блокировать порочащую граждан и юрлица информацию в интернете. Судебные приставы смогут обращаться в Роскомнадзор для блокировки такой информации, если на этот счет есть решение суда. Законопроект будет слушаться в третьем чтении.

Комментарии

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bratec_kot 12 апреля 2018 | 07:53

Кто о чем, а этим все интернет покою не дает.Чего бы им еще запретить, прямо зудит в седалище мегадумка

danko_swinja 12 апреля 2018 | 07:58

bratec_kot: вот это правильно!

snips 12 апреля 2018 | 08:17

danko_swinja: иди тунца тулеевского лососни заслужил

prutkov100 12 апреля 2018 | 08:31

Примут и чё ? Наворованное сразу станет невидимым ?

neburzhui2 12 апреля 2018 | 08:32

Сейчас псы буржуйские начнут выкидывать из квартир на улицу за долги и будет вам интернет на свежем воздухе...

sim202_ 12 апреля 2018 | 07:54

Солидные господа хотят получше спрятать от общества
информацию о наворованном...

vla7815 12 апреля 2018 | 07:56

То, что путин со своими сообщниками не ведёт, а гонит страну вместе с населением в пропасть - это порочащая путина информация ????????

wuwer 12 апреля 2018 | 07:59

Порок, он на лице и в делах ваших...а не в интернете

gennomov 12 апреля 2018 | 08:04

Судебные приставы это узаконенный рэкет сформировавшийся вместе с властью в лихие девяностые в эффективную криминальную силу, поэтому ввести для них табельное оружие, утюги и паяльники.

sasass 12 апреля 2018 | 08:06

Идиоты продолжают крутить гайки с сорванной резьбой....

greeg1 12 апреля 2018 | 08:10

В нормальных государствах свобода слова всегда была над всеми законами и ветвями власти. Что же касаемо физлиц, то порядочного человека никогда козлом не назовут.

anti_populist 12 апреля 2018 | 08:11

во всем мире суд. пристав занимается охраной суда и бандитов, возвратом долгов и тд... только у нас им делать нечего, надо им еще интернет-хомячков подбросить. зато при покупке через них конфиската дальнейшие разборки с должником оставляют всецело вам на потеху... у суд. пристава нет силушек въселить должника или отобрать чужое... оно может только продавать... чужое

max3446 12 апреля 2018 | 08:19

В ночь с 10 на 11 апреля усилились обстрелы территории Донецкой Народной Республики со стороны Украины. Обстреляно более десяти населённых пунктов, в том числе с применением тяжёлой крупнокалиберной артиллерии. Семь мирных жителей получили ранения. По неофициальным данным, есть и убитые.

Депутат Государственной Думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко, комментируя действия украинских боевиков, подчеркнул, что Россия должна сделать всё необходимое для того, чтобы защитить своих соотечественников на Донбассе.

Текст комментария предоставлен «Русской Весне» пресс-службой депутата.

«Украина продолжает неприкрытую военную агрессию, которая по сути является актом кровавого геноцида Украины против мирного населения Донбасса. Пора вводить норму в законодательстве РФ об уголовной ответственности за посягательство на жизнь или убийство российских соотечественников.

То, что происходит сегодня на Донбассе, — это прямая ответственность Порошенко и его соучастников по преступлениям, называющих себя украинскими властями.

И для них конкретно, для бандеровских нелюдей, убивающих жителей Донбасса, должен быть снят мораторий на смертную казнь. Такие нелюди не имеют права жить и обязаны ответить за свои преступления!» — заявил Козенко.

tks 12 апреля 2018 | 08:23

Реальными исполнения и служба уже давно не занимается, больше всё тупой бумажной работой. Теперь ещё и виртуальные исполнения будут.

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