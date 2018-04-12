Лихачи на иномарке проехали по подземному переходу в Москве

Своим «достижением» они похвастались в интернете. Видео снято из салона автомобиля. Дело происходит у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское. На кадрах видно, как машина медленно заворачивает в узкий пешеходный переход, по которому идут люди. Им приходится расступаться, чтобы не попасть под колеса. Водитель, похожий на выходца с Кавказа, обращается к ним с характерным акцентом со словами «подвиньтесь» и «дай проехать». Он также просит своего приятеля снять происходящее. Тот, в свою очередь, объясняет, что они сократили путь «по необходимости».

Ролик опубликован на страничке majorka777 в Инстаграме. Ранее там неоднократно появлялись видео с нарушениями ПДД, в том числе, с выездом машин на встречные полосы и тротуары, а также гонками по московским улицам. Пользователи соцсетей приписывают авторство страницы представителям «золотой молодежи». Когда именно было снято видео, неизвестно. Аккаунт автора sult_500 недоступен. Накануне начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко заверил, что ГИБДД будет жёстко реагировать на выходки «золотой молодежи». Реакции на данный инцидент пока не последовало.