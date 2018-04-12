Дональд Трамп пока не достиг окончательной договоренности с союзниками относительно удара по Сирии
Как передает CNN, американский лидер продолжает активные консультации по данному вопросу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером министром Великобритании Терезой Мэй. Как отмечает телеканал, «возможно, нанесение ударов не начнется до конца недели».
Комментарии3
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danko_swinja 12 апреля 2018 | 07:36
Мей уже флот послала. Не надо отставать. Газу нанюхалась.
lavrentiy79 12 апреля 2018 | 07:37
Хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует...
nnnmmm 12 апреля 2018 | 07:37
Зассал Трамп, как и в случае с Северной Кореей.